Gegen den Dämonenkönig: Neuer „Hyrule Warriors“-Trailer stimmt uns auf den Launch ein

Endspurt! Bald ist der neueste Warriors-Ableger zu Legend of Zelda erhältlich. Im aktuellen Trailer zeigt uns Nintendo noch einmal, worauf wir uns freuen können. Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung wird uns auf der Switch 2 mit schicker Grafik in die antike Welt von Hyrule entführen.

Der Warriors-Ableger lässt uns, wie bereits in Zeit der Verheerung, in der Vergangenheit mit Prinzessin Zelda noch einmal die Welt retten. Nachdem sie in Tears of the Kingdom verschwand und in die Vergangenheit reiste, traf sie den ersten König von Hyrule und auch den ersten Ganon, der die Verheerung erst auslöste. Damit macht das Spiel wie der Vorgänger eine alternative Geschichte möglich.

Viele Fragen und neue Features

Der Trailer zeigt uns auch noch einmal die neuen Kombo-Attacken der Charaktere und die Weisen der vier Völker Hyrules, mit denen wir die unzähligen Gegner in bester Warriors-Manier wegfegen können. Der neue Teil verspricht mehr Action, Einblicke in die Vergangenheit und stellt Prinzessin Zelda noch einmal in den Mittelpunkt. Link ist in dieser Timeline scheinbar nicht vorgesehen.

Der neue Trailer stellt uns viele Fragen – was wirst du tun? Wie wirst du dich entscheiden? Ein Hinweis auf tiefgreifende Story-Entwicklungen? Wir werden bis zum 6. November warten müssen, um das herauszufinden. Wir sind auf jeden Fall gespannt wie ein Flitzebogen, was für neue Geheimnisse wir in Chronik der Versiegelung aufdecken dürfen.

Das Spiel wird exklusiv auf der Switch 2 erscheinen. Bei Amazon* bekommt ihr derzeit einen Pre-Launch-Rabatt von 15 Euro. Im Nintendo Store* gibt es dafür einen Vorbestellerbonus in Form eines Notizbuchs sowie einige Bundles.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung, Nintendo, Koei Tecmo, AAA Games Studio