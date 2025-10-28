Neuer Trailer führt euch in die Erzählungen von Dragon Quest I & II HD-2D Remake ein

Square Enix und Entwickler Artdink haben einen neuen Story-Trailer zu Dragon Quest I & II HD-2D Remake veröffentlicht, das kurz vor seiner Veröffentlichung am Donnerstag für PS5, Xbox Series, die Switch-Familie und PCs steht.

Die Geschichte der beiden ersten Dragon-Quest-Spiele setzt jene von Dragon Quest III fort. Das ist auch der Grund dafür, dass Dragon Quest III HD-2D Remake zuerst erschienen ist. Zu einer mysteriösen Stimme erwacht der Protagonist in Dragon Quest I auf Schloss Tantigel. Auf Rat des Königs macht ihr euch auf, die Stimme und den legendären Helden Erdrick zu erforschen – euer Abenteuer führt euch in Erdricks Höhle und dem Schrein des Regens.

Dragon Quest II setzt bei Unruhen in Midenhall an, die einen langjährigen Frieden erschüttern. Der Protagonist begibt sich auf eine Reise, um die Wahrheit hinter den Ereignissen aufzudecken. Unser Abenteuer führt uns nach Mondbach.

Beide Spiele erhalten nicht nur eine optische Frischzellenkur, sondern auch zahlreiche Überarbeitungen und neue Inhalte, darunter neue Gebiete, neue Dungeons und sogar neue Szenarien. Auch spielerisch hat Square Enix gehörig an den Remakes geschraubt.

Dragon Quest I & II HD-2D Remake erscheint am 30. Oktober für Switch und Switch 2, PS5, Xbox Series und PCs. Falls ihr euch die „alte“ Switch-Version kaufen* wollt, weil die „Switch 2“-Version nur eine „Game Key Card“ ist, dann seid gewarnt: Ein digitales Upgrade auf die „Switch 2“ ist nicht geplant.

Der neue Story-Trailer:

Bildmaterial: Dragon Quest I & II HD-2D Remake, Square Enix, Artdink