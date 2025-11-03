Capcom ist unzufrieden mit den Longseller-Qualitäten des aktuellen „Monster Hunter“

Monster Hunter Wilds kommt nur behäbig in Fahrt. Laut jüngsten Capcom-Ergebnissen für das am 30. September beendete Quartal wurden lediglich 160.000 weitere Einheiten verkauft. Das sind weniger als im Vorquartal, in dem sich das Spiel 477.000 Mal verkaufte. Capcom bezeichnete die Verkaufszahlen dieses Quartals als „schwach“, was zu einem Kursverfall der Aktie führte.

„Wilds“ schaffte es in Bezug auf die Verkaufszahlen nur knapp unter die aktuelle Top Ten von Capcom und verkaufte sich weniger gut als Street Fighter 6, die Devil May Cry HD Collection und Monster Hunter Rise. Allerdings wurden diese Spiele stark reduziert angeboten, was zu Capcoms höchsten Katalogverkäufen im ersten Halbjahr eines Geschäftsjahres führte.

Insgesamt war Monster Hunter Wilds ein enormer Erfolg für Capcom und brach mit beeindruckenden 10 Millionen verkauften Exemplaren im ersten Monat den bisherigen Rekord für den besten Launch des Unternehmens. Laut Circana-Daten (Stand: 30. August) ist es in den USA gemessen am Umsatz aktuell das erfolgreichste Spiel des Jahres.

Keine Longseller-Qualitäten mehr?

Doch offensichtlich erwartet Capcom von „Monster Hunter“ mehr, vor allem über den Zeitraum nach der Veröffentlichung hinweg – sicherlich auch dank der bekannten und umfangreichen Title-Updates. Der Umsatzrückgang seit der Veröffentlichung ist jedoch im Vergleich zu Monster Hunter World, das sich insgesamt 28 Millionen Mal verkaufte, beträchtlich.

Die Veröffentlichung von „World“ im Januar 2018 war mit 7,9 Millionen Einheiten damals ebenfalls ein Capcom-Rekord, doch verkaufte sich das Spiel in den folgenden Jahren regelmäßig über eine Million Mal pro Quartal und verdoppelte so seine Verkaufszahlen innerhalb von zwei Jahren. Dazu trugen später die „Iceborne“-Erweiterung und ein Doppelpack bei.

Capcom-Präsident Haruhito Tsujimoto machte unter anderem den Preis der PS5-Konsolen für den rasanten Verkaufserfolg von Monster Hunter Wilds verantwortlich. Hier lest ihr die Details.

via VGC, Bildmaterial: Monster Hunter Wilds, Capcom