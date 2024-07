Das war … Kalenderwoche 27/2024

An diesem Wochenende fand die Anime Expo statt und diese stellte sich als recht ergiebig heraus. Neben weiteren Schlagzeilen konntet ihr euch zudem auf zwei Reviews, eine Kolumne sowie die aktuellen Neuerscheinungen freuen. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Die Anime Expo in Los Angeles wird immer mehr auch zu einem Event für entsprechende Videospiele. Somit waren viele Publisher vor Ort und hatten gleich mehrere Neuankündigungen im Gepäck. Hier findet ihr übersichtlich unsere bisherige Berichterstattung:

Ein interessantes Interview hat Hironobu Sakaguchi gegeben. Darin sagte er unter anderem, dass er nicht mehr an der Final-Fantasy-Reihe arbeiten möchte und dass er kein Interesse an Neuauflagen seiner Projekte hat. Daneben hat auch das Design von Tidus in Final Fantasy Brave Exvius (Mobil) zu reden gegeben.

Nicht in Deutschland erscheint das neu enthüllte Dead Rising Deluxe Remaster (PS5, Xbox Series, PC) von Capcom. Da das Original auf dem Index steht, ist die Veröffentlichung in Deutschland nicht möglich und nicht geplant. Zudem hat man enthüllt, dass man an einem nächsten Resident Evil arbeitet, welches wohl Resident Evil 9 sein wird.

Wir haben sogar noch einige weitere Neuankündigungen für euch! Dazu gehört Arashi Gaiden (PC), welches im Dash-and-Slash-Stil daherkommt. Das friedliche Kindred Vale (PC) will zunächst bei Kickstarter überzeugen. Für eine Veröffentlichung im Westen enthüllt wurden auch Goblin Slayer Another Adventurer: Nightmare Feast (Switch) (Link), Puella Magi Madoka Magica: Magia Exedra (PC, Mobil) (Link) sowie Tokyo Clanpool (Switch, PC) (Link). Mittlerweile erhältlich ist SPYxANYA: Operation Memories (PS4, PS5, Switch, PC).

Den konkreten Oktober-Termin hat endlich das Online-Koop-RPG Sword Art Online: Fractured Daydream (PS5, Switch, Xbox Series, PC) erhalten. Mit einer Demo und Okami-Inhalten hat Kunitsu-Gami: Path of the Goddess (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) im Launch-Monat nochmals die Aufmerksamkeit gesucht. Bei Nintendo Treehouse hat man Nintendo World Championships: NES Edition (Switch) ausführlich angespielt. Kurz bevor steht ein Netzwerktest zu Gundam Breaker 4 (PS4, PS5, Switch, PC). Wenn es bei Kickstarter Erfolg hat, soll es in Kumitantei: Old School Slaughter (Switch, PC) zu einigen Morden kommen. Eine nicht genutzte Zwischensequenz haben findige Fans in den Daten von Elden Ring (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) gefunden. Gleich sieben NES-Klassiker haben es in dieser Woche neu zu Nintendo Switch Online geschafft. Vorläufig leider nur in Japan gibt es wieder einmal Mario-Beilagen bei McDonald’s.

Damit sind wir schon bei den beiden neuen Reviews von JPGAMES angelangt. Für Kenner der Reihe empfehlenswert ist Saga Emerald Beyond (PS4, PS5, Switch, PC, Mobil) (zum Testbericht). Das Kampfsystem bietet Tiefe, die Geschichte ist hingegen eher halbgar. Einen leichten Grusel holen könnt ihr euch mit Luigi’s Mansion 2 HD (Switch) (zum Testbericht). Das überarbeitete Abenteuer ist nun in der Neuzeit angekommen und der typische Nintendo-Humor kommt nicht zu kurz.

Unsere neue Kolumne beschäftigt sich vom Alter her eigentlich schon fast mit einem Klassiker. Aber bekanntlich ist Final Fantasy XIV (PS4, PS5, Xbox Series, PC) frisch dank Updates und großen Erweiterungen. Es lohnt sich somit nach wie vor, in das MMORPG einzusteigen.

Die erste Juli-Woche liegt schon hinter uns, aber die Neuerscheinungen im Juli 2024 sind natürlich immer noch aktuell. Vor allem in der zweiten Monatshälfte wird die Liste nämlich langsam umfangreich.