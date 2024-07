Es ist nie zu spät, mit Final Fantasy XIV anzufangen

Ich bin Online-Spielen eigentlich grundsätzlich abgeneigt. Früher wie heute. Damals aus anderen Gründen. Als Square Enix – oh man, da hießen sie noch SquareSoft – vor vielen Jahren Final Fantasy XI ankündigte, war ich ziemlich sauer. Ein MMORPG passte mir gar nicht in den Kram, ich haben Final Fantasy lieben gelernt als Einzelspielererfahrungen. RPGs mit Storys und Herausforderungen, in denen ich wochenlang versinken konnte.

Wie das in einem MMORPG funktionieren sollte, war mir nicht nur unklar. Ich hatte auch nicht die technischen Voraussetzungen, um ein MMORPG auszuprobieren. Bis zum Start von Final Fantasy XIV sollte sich meine Einstellung nicht ändern. In den letzten über zehn Jahren ist dann viel passiert: in meinem Umfeld, mit meiner Zeit, mit meinem Geld, mit meiner Technik, in meinem Leben.

Natürlich habe ich, wie ihr wahrscheinlich auch, immer mal wieder gehört, wie gut Final Fantasy XIV: A Realm Reborn doch sein soll. Es war stets verlockend, aber später habe ich das Spiel aus anderen Gründen abgelehnt. Ein MMORPG ist ein Zeitfresser. Zeit, die ich nicht habe. Statt immer wieder in die gleiche Welt einzutauchen, würde ich doch in der gleichen Zeit lieber mehrere Einzelspieler-Titel spielen.

Abendfüllende Streifzüge durch Eorzea, wenig Spontanität bei der Auswahl und zeitlichen Ausgestaltung meiner Spiele-Sessions, vielleicht von anderen abhängig sein – früher wäre das kein Problem gewesen, später waren das meine Bedenken und darauf hatte ich keine Lust. Auch ein bisschen Selbstschutz war dabei: Ich hatte auch die Furcht, dass ich vielleicht ein bisschen zu addictive werde.

Ihr kennt vielleicht den Spruch: Alle sagten, das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht, und hat es einfach gemacht. Frei nach diesem Motto habe ich also vor ein paar Wochen die Free-Trial zu Final Fantasy XIV installiert und losgelegt.

Heute ist vieles anders.

Als Starthilfe diente tatsächlich auch meine PlayStation Portal, mit der ich deutlich spontaner sein darf und mit der man Final Fantasy XIV ganz gut spielen kann. Wenn es dann doch nicht passt zwischen mir und dem Spiel, dann habe ich ja nichts verloren. Es passte aber ganz gut. Vor allem die Bedenken bei der Spontanität meiner Spiele-Sessions waren schnell ausgeräumt. Man kann eben doch jederzeit und auch mal nur 30 Minuten Final Fantasy XIV spielen. Inzwischen kann ich euch nur raten: Probiert es doch mal aus.

Warum ich euch das alles erzähle? Weil Square Enix dazu eingeladen hat, bei einem Preview-Event einen Blick auf Final Fantasy XIV: Dawntrail zu werfen. Bis ich inhaltlich selbst an Dawntrail anknüpfen kann, vergehen wohl noch einige Monate. Das hat mich aber nicht davon abgehalten, einige Gebiete des neuen Kontinents Tural zu erkunden und die beiden neuen Jobs Piktomant und Viper einfach mal auszuprobieren. Um die Story der Erweiterung ging es dabei überhaupt nicht, ich habe mich also selbst nicht gespoilert und kann auch euch nicht spoilern.

Optisch macht Dawntrail einiges her. Ich, der immer noch A Realm Reborn spielt, sehe, dass sich die Welt deutlich hübscher präsentiert. Das Setting mit der bunten, lebendigen Vegetation, azurblauem Wasser und einer karibisch-anmutenden Architektur dürfte daran auch seinen Anteil haben. Viel Spaß hatte ich, mehrere Stunden lang mit dem Piktomant durch Tural und den Raid-Dungeon „Jungle Cruise“ zu ziehen. Der Piktomant setzt auf Farben und Pinsel sowie vor allem auf Fernkampfangriffe. Der Viper verlässt sich im Gegensatz dazu auf seine Nahkampffertigkeiten und seine beiden Schwerter.

Nette Community!

Nach mehreren Fehlversuchen beim Raidboss habe ich mir dann ein bisschen Hilfe in Form des Content Creators Entenburg geholt. In meiner knappen Zeit mit „A Realm Reborn“ hatte ich bereits bemerkt, wie hilfsbereit und nett die Community ist. Wenn ich bei Twitter über Final Fantasy XIV schrieb, hallten mir „ONE OF US“-Gifs entgegen und im Spiel selbst wurde ich in einen Anfängerchat eingeladen, in dem ständig und geduldig die wildesten Fragen beantwortet werden.

Naoki Yoshida selbst lobte seine Community in der Präsentation zum Start des Preview-Events als eine der besten, aber was soll er auch anderes sagen? Stimmt allerdings wirklich; ist nicht nur PR-Sprech, sagt Entenburg, der einen ganzen Haufen MMOs spielt und es wissen muss. Unter seiner Anleitung spiele ich den Raidboss noch einmal, er gibt super-nützliche Tipps und das Vieh fällt gleich nach dem ersten Versuch. Danke, Entenburg!

Probiert es doch mal …

Falls ihr euch jetzt fragt, ob es nach 10 Jahren noch Sinne ergibt, einem MMORPG beizuwohnen: Mit jeder Erweiterung gehen 6 bis 8 Millionen Spielende diesen neuen Weg und auch mit Dawntrail wird es wieder Millionen Neulinge geben. Es ist nie zu spät, mit Final Fantasy XIV anzufangen. Und es ist auch noch nie leichter gewesen. Die Free-Trial bietet mehr Inhalte, als ihr in dem Monat überhaupt absolvieren könnt und Final Fantasy XIV selbst ist inzwischen nicht nur auf PCs und PlayStation, sondern neuerdings auch auf Xbox spielbar. Mit dem Steam Deck und PlayStation Portal sogar ohne TV oder PC.

Gewiss, man merkt „A Realm Reborn“ sein Alter an, aber es wurde über die Jahre natürlich auch mehrfach überarbeitet. Ich jedenfalls habe derzeit aber viel Spaß in der Welt von Final Fantasy XIV und wie Naoki Yoshida erklärte, würde er das MMORPG auch die nächsten zehn Jahre noch gerne mit Inhalten füttern. Ich bin gespannt, was mich noch erwartet. Auch wenn es die Dawntrail-Inhalte wohl so schnell nicht sein werden. Ein paar Stündchen muss man wohl angeblich für jede Erweiterung einplanen und inzwischen gibt es fünf.

