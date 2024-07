SPYxANYA: Operation Memories feiert den Launch mit dem entsprechenden Trailer

Der Publisher Bandai Namco veröffentlichte kürzlich den neuen Launchtrailer zum ab sofort erhältlichen Anime-Abenteuer SPYxANYA: Operation Memories. Der Titel, der von Groove Box Japan entwickelt wurde, ist für PlayStation, Switch und PCs via Steam erhältlich. In Japan ist das Spiel bereits am 21. Dezember für Switch erschienen.

Auch ein Grundschulalltag kann spannend sein

SPYxANYA: Operation Memories lässt euch nicht etwa in die Rollen von Loid oder Yor, sondern in die der knuffigen Anya schlüpfen. Fans gehen ihrem gängigen Grundschulalltag nach und bemühen sich ein Fototagebuch für Anyas Hausaufgabe zusammenzustellen. Dafür geht es in die Schule, in den Garten, auf Ausflüge und mehr. Eure Erinnerungen haltet ihr dann im Tagebuch fest.

Der Launchtrailer

Bildmaterial: SPYxANYA: Operation Memories, Bandai Namco, Groove Box Japan