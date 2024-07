Ys Memoire: The Oath in Felghana erscheint für Switch und PlayStation im Westen

XSEED Games hat offiziell gemacht, was bereits vermutet worden war. Man bringt Ys Memoire: The Oath in Felghana in den Westen. Für den Vertrieb und die Veröffentlichung physisch und digital Anfang 2025 für Nintendo Switch und PS5 wird in Europa Marvelous Games zuständig sein. Die PS4-Version erscheint nur digital.

Ys Memoire: The Oath in Felghana bringt den RPG-Klassiker von Nihon Falcom, der ursprünglich unter dem Titel Ys III: Wanderers From Ys veröffentlicht wurde und später als Ys: The Oath in Felghana eine Neuauflage erhielt, mit verbesserter Grafik auf moderne Plattformen, wobei das Kern-Gameplay und der Charme des Action-RPGs erhalten bleiben sollen.

Ys Memoire: The Oath in Felghana folgt der Geschichte des Protagonisten Adol und seines blauhaarigen Begleiters Dogi bei ihrer Rückkehr in Dogis Heimat Felghana. Die acht Jahre, die sie weg waren, haben dem Land nicht gutgetan, das nun von umherstreifenden Monstern, einem Vulkan und einem gierigen neuen Herrscher bevölkert wird. Dogi bittet seinen ehemaligen Meister um Hilfe und Adol bleibt zurück, um den Einheimischen zu helfen. Er findet sich in einer Welt voller Verschwörungen und uralter Vermächtnisse wieder.

Zu den Überarbeitungen gehören neben optischen Verbesserungen unter anderem mehrere Versionen des Soundtracks, neue Zugänglichkeitsoptionen, neue Charakter-Illustrationen, eine neue aufgenommene Sprachausgabe für Adol Christin sowie Quality-of-Life-Verbesserungen wie einen Turbo-Modus und neue Schwierigkeitsoptionen.

