Neu auf der Switch: Das Spiel, das einst Super Mario Bros. übertraf und ein Spiel von Satoru Iwata

Abonnenten von Nintendo Switch Online essen derzeit ziemlich gut. Nintendo schraubt weiter fleißig an den Inhalten des Bezahldienstes. Heute fügt man gleich sieben neue NES-Klassiker hinzu und erneut ist es eine Auswahl von Spielen, die eine genauere Betrachtung verdient haben.

Urban Champion ist beispielsweise das erste 2D-Fighting-Game von Nintendo. Das kritisch und kommerziell damals gescheiterte Donkey Kong Jr. Math ist heute, na ja, ein Teil der Videospielgeschichte. Anders erging es dem Rennspiel Mach Rider, das 2007 bereits für die Wii Virtual Console erschienen ist und später auch für 3DS und Wii U neu aufgelegt wurde.

Mit Solar Jetman gibt es einen Mutlidirectional-Shooter, eine der frühen Arbeiten von Rare. Damals schon dabei: Komponist David Wise. Ein weiteres Rare-Game gibt es mit Cobra Triangle. Es wurde von der Kritik ähnlich gut aufgenommen und war später wie Solar Jetman Teil von Rare Replay.

Die erste Sonderbetrachtung verdient sich The Mystery of Atlantis. Das als Atlantis no Nazo anno 1986 für das Super Famicom veröffentlichte Side-Scrolling-Platform-Spiel schaffte es seinerzeit nie aus Japan heraus. Das Spiel wurde von Sunsoft entwickelt und veröffentlicht, mit dem erklärten Ziel, Super Mario Bros. zu übertreffen. Anders als die Brüder scrollt The Mystery of Atlantis übrigens in beide Richtungen.

Das Spiel wurde, so berichtet es Wikipedia, in Japan mit dem Slogan „The game that surpassed Super Mario!!“ beworben. So war es tatsächlich auch: Atlantis no Nazo bot mehr Level als Super Mario Bros. Heute ist man sich nicht so ganz sicher, ob die Geschichte mit dem Werbeslogan wahr ist. Ein japanischer Blogbeitrag nimmt die Story auseinander. Jahre später twitterte der offizielle Sunsoft-Account darüber. Ein Jahr später revidierte man sich. Eigentlich sei nicht Super Mario, sondern Pac-Land gemeint gewesen. Zumindest ursprünglich. Über eine Fehlerkette wurde „Super Mario“ daraus, selbst die Famitsu nannte Mario damals vermutlich als Schlagwort. Verrückte Geschichte.

Golf war das meistverkaufte Sportspiel auf dem NES, bekam bereits zahlreiche Neuveröffentlichungen und begründete die Mario-Golf-Serie, aber nicht nur das. Das Charakter-Design stammte von Shigeru Miyamoto, damals noch gar nicht so bekannt und programmiert wurde das Spiel von Satoru Iwata, dem späteren und inzwischen verstorbenen Nintendo-Präsidenten.

In Gedenken an Satoru Iwata machte Nintendo Golf zum Easter-Egg auf der Switch. Später, nach dessen Entdeckung, entfernte man das Easter-Egg per Firmware-Update kommentarlos. Spekuliert wurde seinerzeit, es würde sich um ein sogenanntes O-Mamori handeln. Ein Glücksbringer, der seine Wirkung verliert, wenn er geöffnet würde.

Bildmaterial: Nintendo