Von null auf Tanzprofi: Aksys Games bringt Zero to Dance Hero in den Westen

Aksys Games wird das von SmileBoom entwickelte und in Japan von Imagineer vertriebene Zero to Dance Hero im November im Westen für Nintendo Switch veröffentlichen. Das gab man im Rahmen der Anime Expo 2024 bekannt.

Mit Zero to Dance Hero macht ihr genau, was der Name des Spiels sagt: Tanzen lernen, von null an. Das Spiel bringt euch unter anderem die Grundlagen der 30 beliebtesten Hip-Hop-Schritte bei, in einem Free-Mode mit sechs choreografierten Tänzen zu verschiedenen Musikrichtungen vertieft ihr euer Erlerntes.

Der Ankündigungstrailer:

Bildmaterial: Zero to Dance Hero, Aksys Games, Imagineer