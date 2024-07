Im Test! Luigi’s Mansion 2 HD

Titel Luigi’s Mansion 2 HD 27. Juni 2024 Nintendo 27. Juni 2024 Nintendo 27. Juni 2024 Nintendo System Nintendo Switch Getestet für Nintendo Switch Entwickler Next Level Games Genres Action-Adventure Texte

Mit Luigi’s Mansion veröffentlichte Nintendo im Jahre 2002 den vielleicht sogar besten Launchtitel für die damals brandneue Konsole „GameCube“. Schnell entwickelte sich eine extrem treue Fangemeinde rund um den tapferen Luigi, der die meiste Zeit ja eher im Schatten seines großen Bruders Mario stand.

Luigi’s Mansion 2 erschien im Jahre 2013 als direkter Nachfolger exklusiv für Nintendo 3DS. Viele Fans waren natürlich verwundert über den drastischen Kurswechsel auf eine Handheld-Plattform. Doch auch der zweite Teil der Reihe konnte gute Absatzzahlen vorweisen und ebnete damit den Weg für einen dritten Teil rund um den grün gekleideten Klempner.

Erst einige Jahre später – im Oktober 2019 – erschien mit Luigi’s Mansion 3 der dritte und bisher letzte Teil der Reihe. Mit einer vor allem für die Switch äußerst ordentlichen Grafik und allerlei neuen Gameplay-Features konnte auch der dritte Teil die Fans und auch die Kritiker überzeugen.

Neben den Haupttiteln der Luigi’s-Mansion-Reihe gab es auch eine Nintendo-3DS-Umsetzung des ersten Teils und auch ein von Capcom entwickelter Arcade-Automat fand seinen Weg in die Spielhallen dieser Welt.

Da sich die Reihe bis zum heutigen Tag großer Beliebtheit erfreut, war es nur eine Frage der Zeit, bis auch Teil 2 eine Umsetzung für eine Konsole, sprich Switch, erhalten würde. Mit Luigi’s Mansion 2 HD soll das zweite Abenteuer mit moderner Optik und angepasster Steuerung nun auch Switch-SpielerInnen zugänglich gemacht werden.

Ob Luigi’s Mansion 2 HD das Spielerlebnis der 3DS-Version transportieren und vielleicht sogar noch erweitern kann, erfahrt ihr natürlich wie immer in unserem ausführlichen Review.

Geisterkönig treibt erneut sein Unwesen

Die Geschichte von Luigi’s Mansion 2 setzt direkt nach den Geschehnissen des ersten Teils an. Dem finsteren Geisterkönig Buu Huu gelang es, sich aus der Gefangenschaft von Professor I. Gidd zu befreien und ist nun auf Rache aus. Professor I. Gidd betreibt aktuell Forschung im Nachtschattental und erhält tatkräftige Unterstützung von den Geistern dieses sagenumwobenen Tals. Als König Buu Huu jedoch den sogenannten Finstermond zerstört, bricht die Barriere der Geister des Nachtschattentals und diese wenden sich fortan gegen Professor I. Gidd.

Der Professor flüchtet nach diesem Vorfall in seinen zweiten Unterschlupf und kontaktiert umgehend Luigi, damit dieser ihm zu Hilfe eilt. Professor I. Gidd teleportiert Luigi mit Hilfe seiner neuesten Erfindung, dem „Voxelporter“, direkt in den Unterschlupf. Hier erhält Luigi den neuen Schreckweg 09/15, einen besonderen Staubsauger, der speziell für die effektive Geisterjagd entwickelt wurde. Nun liegt es an Luigi den finsteren König Buu Huu erneut in die Schranken zu weisen.

Tolle Umsetzung des 3DS-Originals

Anders als beim ersten Ableger der Reihe spielt Luigi’s Mansion 2 nicht nur in einer Location, sondern vielmehr in einer ganzen Nachbarschaft, die „Evershade Valley“ genannt wird. Evershade Valley, welches regelrecht von Geistern beherrscht und heimgesucht wird, bietet mehrere begehbare Gebäude und sorgt schon allein damit für deutlich mehr Abwechslung, als es noch beim ersten Teil aus dem Jahre 2002 der Fall war.

Die Missionen beziehungsweise Aufgaben dauern im Schnitt zwischen 15 und 20 Minuten und fühlen sich aufgrund der größeren und vielseitigeren Spielwelt etwas abwechslungsreicher an als beim ersten Teil. Die relativ kurz gehaltenen Missionen sind speziell dem Umstand geschuldet, dass es sich bei Luigi’s Mansion 2 ja ursprünglich um einen 3DS-Handheld-Titel handelt und die Missionen daher eher kurz und knackig gehalten wurden, um das Spiel auch unterwegs gut spielbar zu machen. Auch wenn man nur mal eine kleine Spielsession zwischendurch einlegen möchte.

Speziell der Nintendo-typische Humor kommt bei Luigi’s Mansion 2 HD nicht zu kurz und sollte auf jeden Fall erwähnt werden. Denn dieser verleiht dem Titel das gewisse Etwas. Mit Luigi hat man natürlich auch einen äußerst sympathischen Hauptcharakter, der die meiste Zeit ja eher in Marios Schatten steht und in der Mansion-Reihe nun endlich glänzen darf und kann.

Gewöhnungsbedürftige Steuerung benötigt etwas Zeit

» Die als „Panzersteuerung“ bekannte Art, die Spielfigur zu steuern, ist gerade zu Beginn des Abenteuers etwas störrisch und gewöhnungsbedürftig.«

Wie auch schon beim ersten Luigi’s Mansion benötigt ihr auch bei Luigi’s Mansion 2 etwas Zeit, um mit der Steuerung warmzuwerden. Die als „Panzersteuerung“ bekannte Art, die Spielfigur zu steuern, ist gerade zu Beginn des Abenteuers etwas störrisch und gewöhnungsbedürftig. Mit der Zeit gewöhnt man sich jedoch an die Art, wie man Luigi steuern muss.

Gerade zu Beginn des Abenteuers störte mich das Anvisieren der Geister eigentlich am meisten. Gerade wenn mehrere Gegner auf einmal auftauchen, kann es schnell mal hektisch und unübersichtlich werden. Mit etwas Übung gelang mir das im weiteren Spielverlauf dann aber eigentlich ganz gut.

Auch optisch modernisiert und aufgehübscht

Natürlich wurde auch die technische Seite von Luigi’s Mansion 2 modernisiert. Mit einer schön anzusehenden und an die technischen Möglichkeiten der Switch angepassten Optik, erstrahlt der einstige 3DS-Titel in neuem Glanz und steht auch moderneren Ablegern wie beispielsweise Luigi’s Mansion 3 fast in nichts nach.

Neben schönen Texturen und passenden Lichteffekten müssen speziell die fantastischen Animationen von Luigi und auch den anderen Charakteren erwähnt werden. Typisch Nintendo eben, könnte man sagen. Aber hier spürt man deutlich den hohen Qualitätsanspruch, den Nintendo für die hauseigenen Titel an den Tag legt.

Hier und da spürt man zwar den Handheld-Ursprung des Titels, alles in allem erwartet euch allerdings ein technisch äußerst rundes Abenteuer rund um den grün gekleideten Klempner.

Geisterhafter Sound für die Ohren

Natürlich gibt sich Luigi’s Mansion 2 HD auch in Sachen Sound keine Blöße. Mit tollen Melodien und den klassischen und für Nintendo-Titel typischen, eingängigen Soundeffekten kann Luigi’s Mansion 2 HD auf ganzer Linie überzeugen, was den Titel geradewegs in die Neuzeit katapultiert.

Mehrspielermodus für noch mehr Gruselspaß

Der Mehrspielermodus, genannt „Wirrwarrturm“, kann nach dem Abschluss der Mission „Trug und Täuschung“ angewählt werden. In diesem Modus können bis zu vier unterschiedlich farbige Luigis nach dem Zufallsprinzip generierte Areale des Turms durchkämmen. Im Spielverlauf müssen sich die SpielerInnen auf das Absolvieren von stets wechselnden Herausforderungen konzentrieren. Diese werden im Spielverlauf natürlich immer anspruchsvoller. Teamwork ist also gefragt und enorm wichtig.

Bei der 3DS-Version genügte noch ein Spielmodul, um mit anderen SpielerInnen spielen zu können. Bei Luigi’s Mansion 2 HD benötigt allerdings jeder sein eigenes Spielmodul. Ein kleiner Wermutstropfen, der wahrscheinlich aufgrund technischer Umstände nicht anders umsetzbar gewesen ist.

Unscheinbarer Held auf großer Mission

Bei Luigi’s Mansion 2 HD handelt es sich um eine fantastisch umgesetzte Remastered-Version des Handheld-Titels aus dem Jahre 2013. Mit einem äußerst sympathischen Hauptcharakter, tollen Nebencharakteren und dem typischen Nintendo-Humor kann der Titel auch mit einer schön umgesetzten Spielwelt und einer wunderbar gruseligen Atmosphäre glänzen. Auch optisch erstrahlt Luigi’s Mansion 2 HD nun in neuem Glanz. Mit tollen Texturen, schönen Lichteffekten und wundervollen Animationen ist der zweite Teil der Reihe nun also auch in der Neuzeit angekommen. Obendrauf gibt es tolle Melodien und hochkarätige Soundeffekte auf die Ohren. Klassisch Nintendo, könnte man sagen. Neben etlichen Einzelspieler-Missionen hat es auch der Mehrspielermodus „Wirrwarrturm“ in die HD-Version geschafft. Anders als beim 3DS-Original benötigt ihr nun jedoch ein Modul pro SpielerIn und auf Couch-Koop muss man leider auch verzichten. Für Luigi’s-Mansion-Fans ist auch die HD-Version von Luigi’s Mansion 2 absolutes Pflichtprogramm. Aber auch für SpielerInnen, die einfach mal wieder ein sympathisches und leicht gruseliges Abenteuer auf ihrer Switch erleben möchten, ist Luigi’s Mansion 2 HD auf jeden Fall empfehlenswert.

