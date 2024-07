Die Neuerscheinungen im Juli 2024

Es geht in die zweite Jahreshälfte. Und es wäre nur normal, wenn sich der Videospielmarkt im Hochsommer ein wenig abkühlt. Auf den ersten Blick ist das gefühlt auch der Fall. Die ganz großen Blockbuster bleiben aus.

Aber der zweite Blick ist ergiebiger. Hattet ihr Kunitsu-Gami: Path of the Goddess und Earth Defense Force 6 noch auf dem Plan? Auch Nintendo World Championships: NES Edition für Switch ist eine interessante Veröffentlichung.

Viele dürften auf Zenless Zone Zero und Final Fantasy XIV: Dawntrail warten. Es gibt aber auch wieder zahlreiche Switch-Portierungen wie One Piece Odyssey, Ace Combat 7 oder Tokyo Xanadu eX. Early-Access-Fans kommen mit Ark of Charon oder Ova Magica (vielleicht) auf ihre Kosten.

Fans des Haptischen freuen sich auf nachträgliche Handelsversion zu Blasphemous II oder Everdream Valley. Nachfolgend findet ihr unsere Auswahl der Neuerscheinungen im Juli 2024. Welches sind eure Must-Haves im Juli?

Games im Juli 2024:

Bildmaterial: Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, Capcom