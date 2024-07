Bandai Namco enthüllt Bleach: Rebirth of Souls mit einem stylischen ersten Trailer

Bandai Namco hat das neue Bleach: Rebirth of Souls angekündigt. Das von Tamsoft entwickelte Action-Fighting-Game soll für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series und PC-Steam erscheinen. Es gibt noch keinen konkreten Termin, dafür aber schon ein paar erste Details.

Der Trailer verspricht eine originale Story von Autor Tite Kubo. Die Musik steuert Takeharu Ishimoto bei. Ihn kennen wir von langjährigen Arbeiten für Square Enix, darunter The World Ends With You und diverse Final-Fantasy-Ableger wie Type-0, Dissidia oder Before Crisis.

Die Manga-Serie Bleach erzählt die Geschichte des 15-jährigen Schülers Ichigo Kurosaki, der seit seiner Geburt Geister sehen kann und die Kräfte eines Shinigami erhält. Er macht sich auf den Weg, um die Shinigami Rukia Kuchiki zu retten.

„Erwecke die Klinge in dir und wende dein Schicksal in Bleach: Rebirth of Souls! Erlebe spannende Kämpfe mit mächtigen Schwertfähigkeiten und Charakteren aus diesem legendären Anime-Franchise“, heißt es.

Ihr wählt euren Lieblingscharakter aus und entfesselt dessen Fähigkeiten, um eure Feinde zu besiegen. Jeder Schlag kann eine Niederlage für dich oder deinen Gegner bedeuten. Je verzweifelter die Situation, desto mächtiger die Angriffe.

Der Ankündigungstrailer:

Bildmaterial: Bleach: Rebirth of Souls, Bandai Namco, Tamsoft