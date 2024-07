Super Mario ist zurück bei McDonald’s mit Spielzeug aus Super Nintendo World

Super Mario besucht mal wieder McDonald’s! Während bei uns seltsame Minions das Happy Meal bevölkern, darf sich Japan über eine Reihe neuer Spielzeuge freuen, die es zur Feier von Super Nintendo World in den Fastfood-Filialen gibt.

Wobei: Eigentlich feiert man mit der Aktion die Universal Studios Japan generell. Es wird verschiedene Spielzeuge geben, darunter auch welche zu Jurassic Park und leider auch zu den Minions. Den Anfang macht aber Super Mario am 12. Juli 2024.

Bei Twitter gibt McDonald’s Japan einen Ausblick auf das Spielzeug rund um Super Mario und auf das kommende Spielzeug zu anderen Marken, das in der Folgewoche zu haben sein wird. Im folgenden Trailer und auf dieser Website bekommt ihr einen Überblick zum Spielzeug.

Super Nintendo World als thematischen Bereich der Universal Studios gibt es bisher in Japan und in Hollywood. Weitere Bereiche entstehen in Singapur und Orlando. In Japan wird ein weiterer Themenbereich für Donkey Kong entstehen.

Der Trailer:

Bildmaterial: McDonald’s Japan