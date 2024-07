Urlaub in Japan: Natsu-Mon: 20th Century Summer Kid erscheint für Switch im Westen

Publisher Spike Chunsoft und Entwickler Toybox sowie Millennium Kitchen haben eine Veröffentlichung von Natsu-Mon! 20th Century Summer Vacation für Nintendo Switch im Westen angekündigt.

Im April durften westliche Fans erstmals auf eine Lokalisierung hoffen: Toybox Inc. registrierte ein Trademark für den englischen Titel „Natsu-Mon: 20th Century Summer Kid“ in Japan. Anschließend gab man bekannt, dass die Steam-Version per Update am 6. August englische Texte erhält.

Jetzt folgt also endlich auch die Switch-Version. Mit dem 6. August steht dafür auch schon der Termin fest. Am 30. Juli wird Spike Chunsoft außerdem eine spielbare Demo veröffentlichen. Einziger Wermutstropfen: Eine physische Veröffentlichung bleibt wohl aus und auch die japanische Version* bietet keine englischen Texte.

Ihr übernehmt die Rolle eines 10-jährigen Protagonisten. Der kleine Junge kann seine Freizeit mit vielen Aktivitäten in der Natur verbringen. Er kann Käfer sammeln, fischen, auf Bäume klettern und schwimmen. Kurzum: ein kindlicher Sommerurlaub.

Der Ankündigungstrailer:

Eine Nachricht von Kaz Ayabe:

