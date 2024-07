Deutsche Fans schauen beim Dead Rising Deluxe Remaster vielleicht in die Röhre

Bei der Capcom Next erhielt Dead Rising Deluxe Remaster gestern Abend einen konkreten Termin für die Veröffentlichung. Bei aller Vorfreude ging dabei fast unter: Das 2006 veröffentlichte Original war erst jahrelang beschlagnahmt und steht jetzt nach wie vor auf dem Index.

Was geschieht also mit Dead Rising Deluxe Remaster? Erscheint es überhaupt in Deutschland? Momentan weist alles darauf hin, dass deutsche Fans in die Röhre schauen. Ein Statement von Capcom Germany gibt es nicht, eine Anfrage von uns beim Publisher läuft.

Doch die Vorzeichen sind düster. Weder im deutschen Xbox-Store, noch im PlayStation Store oder bei Steam ist Dead Rising Deluxe Remaster bisher gelistet. Die Steam-Seite besagt bei einem Zugriff aus Deutschland: „Dieses Produkt steht in Ihrem Land derzeit nicht zur Verfügung.“ Die offizielle Website gibt es auf Italienisch, Spanisch, Englisch und Französisch – aber nicht auf Deutsch.

Noch vielsagender: Es gibt bisher keinerlei deutsche Kommunikation. Keine Pressemeldung. Auf dem offiziellen Twitter-Account berichtete Capcom Germany gestern über die Ankündigung des neuen Resident Evil und ausgiebig über Kunitsu-Gami, aber verlor kein Wort zu Dead Rising Deluxe Remaster. Bei Capcom Europe war das anders. Auch der deutsche Youtube-Kanal von Capcom schneidet Dead Rising.

Möglich ist natürlich auch, dass noch nicht das letzte Wort gesprochen ist und Capcom derzeit im Gespräch mit der USK ist. Zuletzt gab es einen ähnlichen Fall mit Dead Island 2. Das Spiel erhielt nach mutmaßlich zähen Verhandlungen und später gezielten Anpassungen für den deutschen Markt eine Freigabe ab 18.

Die Frage ist, ob Publisher diesen Aufwand betreiben. Im Falle von Dead Island 2 hatte es sich für Plaion gelohnt: Das Spiel knackte schnell die magische Marke von 100.000 verkauften Einheiten hierzulande. Wir werden euch auf dem Laufenden halten, wie es mit Dead Rising Deluxe Remaster weitergeht.

Bildmaterial: Dead Rising Deluxe Remaster, Capcom