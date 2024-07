Kunitsu-Gami: Mit einer Okami-Kampagne möchte man euch zur Demo locken

Im Nachgang der Capcom Next am Abend hat Capcom eine spielbare Demo zu Kunitsu-Gami: Path of the Goddess veröffentlicht. Ihr könnt das Spiel jetzt auf PlayStation, Xbox und PCs via Steam und im Microsoft Store ausprobieren.

Neben vielen neuen Einblicken kündigte man außerdem eine Okami-Kollaboration für das Japan-insprierte Action-Strategiespiel an. Diese bringt einige exklusive Waffen und Kostüme aus Okami ins Spiel, ebenso wie Musik.

Die müsst ihr euch aber verdienen: Wenn Spielende in der Demo eine Milliarde Kristalle sammeln und Fotos mit dem „Glücksschlägel“ in den sozialen Medien teilen, werden die Okami-Inhalte als kostenloses Titel-Update zum Launch verfügbar sein.

Fraglich, was passiert, wenn Spielende das nicht schaffen. War dann alles umsonst? Egal – mehr Okami ist immer gut. Details zu dieser interessanten Kampagne findet ihr auf der offiziellen Website.

Kunitsu-Gami lässt SpielerInnen in die Rolle von Samurai Soh schlüpfen, dem die edle Aufgabe zuteilwird, Priesterin Yoshiro auf ihrer Reise zum Gipfel des Berges Kafuku zu begleiten. Dieser ist nämlich von allerhand bösen Geistern und Dämonen befallen, denen die Priesterin trotzen muss. Schon am 19. Juli erscheint Kunitsu-Gami!

Trailer von Capcom Next:

Demo-Trailer:

Bildmaterial: Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, Capcom