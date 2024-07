Kumitantei: Old-School Slaughter möchte eine Ode an Retro-Anime und 80er-Popkultur sein

Indie-Entwickler Mango Factory hat Kumitantei: Old-School Slaughter angekündigt. Ein neuer Trailer soll euch auf die kommende Demo und die bald beginnende Kickstarter-Kampagne zur Finanzierung des Projekts vorbereiten.

Kumitantei: Old School Slaughter möchte eine Ode an den Retro-Anime und den Popkultur-Stil der 1980er Jahre in Japan sein. Das Spiel kombiniert die künstlerischen Inspirationen von Rumiko Takahashi mit dem narrativen Design von Danganronpa und verbindet handgezeichnete Details mit einer verdrehten Horrorgeschichte.

„Du beginnst die Reise an der Seite von sechzehn Highschool-Schülern, die in einem apokalyptischen Bunker gefangen sind. Als Klasse werden Sie von einem sadistischen Aufseher zu grausamen Morden angestiftet und gezwungen, an einem tödlichen psychologischen Experiment teilzunehmen, das sie das Leben kosten könnte“, führt die Ankündigung ein.

„In der Rolle der schüchternen Barista Himari Sanada ist es deine Aufgabe, diese Morde zu untersuchen, das Vertrauen deiner Mitschüler zu gewinnen und die Wahrheit über deine makabre Gefangenschaft herauszufinden“, heißt es weiter. Spielerisch geschieht das mit einem Kartenspiel, aufgelockert durch Retro-inspirierte Minispiele.

Die Veröffentlichung ist für Switch und PCs geplant. Auf der Kickstarter-Seite könnt ihr euch bereits für eine Erinnerung registrieren. Auch die Steam-Seite ist bereits online und bietet weitere Details.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Kumitantei: Old-School Slaughter, Mango Factory