Aksys Games bringt die Otome-Visual-Notel Utakata no Uchronia in den Westen

Aksys Games wird die Otome-Visual-Notel Utakata no Uchronia (vorläufiger Titel) 2025 im Westen veröffentlichen. Die von LicoBiTs entwickelt Novel erschien im April in Japan und konnte sich dort in ihrer Debütwoche den ersten Platz der japanischen Verkaufscharts schnappen.

Willkommen in der berühmten und wohlhabenden Utopie, der fliegenden Stadt Itehari. Unsere Protagonistin ist Hinagiku, eine adlige Dame aus einer angesehenen Familie, die sich nach der Welt jenseits der fliegenden Stadt sehnt.

Eines Tages begegnet Hinagiku, die gerade 18 Jahre alt geworden ist, einem Mann mit Gedächtnisschwund namens Yashiro. Ihre zufällige Begegnung wird zum Katalysator, der sie in eine Reihe von Ereignissen hineinzieht, die mit den Geheimnissen und verschiedenen Wahrheiten zu tun haben, die unter der Oberfläche dieser schönen Utopie verborgen sind.

