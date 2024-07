Death end re;Quest Code Z macht das Z-Rating zum Feature und erscheint jetzt auch im Westen

Idea Factory International wird Death end re;Quest Code Z im kommenden Jahr für Nintendo Switch, PS4 und PS5 veröffentlichen. Das gab der Publisher im Rahmen der Anime Expo 2024 bekannt. Es wird eine physische und digitale Version geben.

Die Veröffentlichung in Japan steht am 19. September bevor. Death end re;Quest Code Z trägt das „CERO Z“-Rating nicht nur im Titel, sondern macht es auch zum Feature. Durchaus gewagt, besonders in Japan. Erst kürzlich gab es im Zusammenhang mit der Freigabe in Japan zu Stellar Blade Diskussionen.

Blutvergießen ist in Code Z an der Tagesordnung und mit intensiven Soundeffekten möchte man diverse damit einhergehende Abläufe noch realistischer gestalten. Man darf gespannt sein, welche Einschätzungen die westlichen Alterseinstufungsbehörden treffen.

Death end re;Quest Code Z soll eine Geschichte bieten, in der verschiedene „Parallelwelten“ existieren. Iris wurde in der „DE-1 World“ geboren, ein Ebenbild der Erde in den 2000er Jahren. Die „Spirale“ der Tragödie, die sich seit Iris‘ Geburt immer weiter dreht, wird dank der Aktivitäten von Arata Mizunashi und Co. allmählich durchbrochen.

Der Teaser-Trailer:

Bildmaterial: Death end re;Quest Code Z, Idea Factory, Compile Heart