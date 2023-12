Das war … Kalenderwoche 52/2023

Heute geht nicht nur die Woche, sondern gleich das ganze Jahr zu Ende. Guten Rutsch! In der Zeit der Rück- und Ausblicke gab es nicht so viele handfeste News. Deswegen traten neue Online-Regeln in China und eine mögliche Kino-Rückkehr in den Vordergrund. Zum Schluss findet ihr noch zwei neue Reviews, ein Interview, eine Kolumne sowie die Spiele des Jahres unseres Teams. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

In China haben neue Regeln für Online-Spiele die Aktienkurse der Branchen-Größen einbrechen lassen. Konkret sind nun einige beliebte Anreizmechanismen zum Geldausgeben verboten. In Zukunft müssen nun wohl andere Monetarisierungsstrategien gefunden werden.

Bevor die Remake-Trilogie des FFVII-Universums in die zweite Runde geht, kehrt nun der Film Final Fantasy VII: Advent Children in die Kinos zurück. Dies zumindest in Japan und den USA. Ob es in Deutschland auch klappt, ist derzeit noch offen.

Im Januar könnt ihr bereits eine PlayStation-Demo zu Granblue Fantasy: Relink (PS4, PS5, PC) ausprobieren. Schon heute könnt ihr euch den Theme-Song anhören. Zwei der großen Januar-Veröffentlichungen zeigten mit Ichiban Kasuga aus Like a Dragon: Infinite Wealth (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) und Kuma aus Tekken 8 (PS5, Xbox Series, PC) das Personal. Ebenfalls noch im Januar steht das Roguelite-Spin-off BlazBlue: Entropy Effect (PC) an. Noch deutlich weiter weg ist The Relic: The First Guardian (PS5, Xbox Series, PC), welches mit Gameplay auf das übernächste Jahr einstimmt. In Japan führt Tales of the Rays (Mobil) ein Crossover mit Xenosaga durch.

Damit kommen wir schon zu den beiden neuen Reviews von JPGAMES. Viele Jahre mussten Fans im Westen auf Dragon Quest Monsters: Der dunkle Prinz (Switch) (zum Testbericht) warten. Beim Endergebnis hätte es dann jedoch ruhig noch ein bisschen mehr sein dürfen. Bei In Stars and Time (PS4, PS5, Switch, PC) (zum Testbericht) warten rundenbasierte Kämpfe, besonders stechen jedoch die Grafik und die Charaktere hervor.

Für ein Interview (Teil 1, Teil 2) zur Verfügung gestanden ist uns Yoshitaka Murayama – im Hinblick auf das mit Spannung erwartete Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC). Dabei ging es unter anderem um die Bezüge zu Suikoden und die erfolgreiche Kickstarter-Kampagne.

Wo bleibt eigentlich das Remaster von Final Fantasy XIII? Das fragen wir uns in einer aktuellen Kolumne. Nach über 14 Jahren wäre es doch eigentlich an der Zeit, oder?

Welche Spiele haben dem JPGAMES-Team in diesem Jahr gefallen? Worauf freuen wir uns 2024 am meisten? In der traditionellen Artikel-Serie zum Jahresende könnt ihr unsere Games of the Year 2023 nachlesen. Die Mischung bei Kerona, Phil, Marco, Kevin, Seb, Jan, Robert, Pino, Tim, und Ruben ist dabei sehr bunt ausgefallen. Im nächsten Jahr sollen natürlich auch wieder zahlreiche Spiele erscheinen. Habt ihr noch alle im Blick? Wir haben einige zusammengetragen, welche ihr vielleicht bereits nicht mehr auf dem Schirm habt.