Xenosaga ist zurück: Mit Crossover-Inhalten für Tales of the Rays

Bandai Namco hat neue Crossover-Inhalte von „Xenosaga“ für das japanische Mobile-Spiel Tales of the Rays enthüllt. Der Höhepunkt der Veranstaltung wird der Auftritt von KOS-MOS sein – dem Kampf-Androiden, der auch der Hauptdarsteller der Serie ist. Mariko Suzuki, die ursprüngliche japanische Synchronsprecherin von KOS-MOS, wird ebenfalls zurückkehren, um erneut in ihre Rolle zu schlüpfen.

Das Crossover wird auch neue „Xenosaga“-Kostüme für mehrere bestehende Charaktere der „Tales Of“-Reihe bieten. Protagonistin Velvet aus „Tales of Berseria“ erhält ein „T-elos-„Kostüm, während Laphicet ein Chaos-Outfit erhält. Kanonno Earhart, der ursprünglich im PSP-Eintrag „Tales of the World: Radiant Mythology 2“ aus dem Jahr 2009 auftrat, wird ebenfalls ein Kostüm erhalten, das MOMO Mizrahi nachempfunden ist.

„Xenosaga“ ist nicht das erste externe Franchise sein, das für Crossover-Inhalte in „Tales of the Rays“ herhält. Bandai Namco hatte zuvor interne Kooperationen mit „God Eater“ und „Scarlet Nexus“ an den Start gebracht. Das Unternehmen veranstaltete außerdem zwei Crossover-Events mit „Slayers“, bei denen Charaktere wie Lina Inverse und Naga die Schlange hinzukamen.

In Tales of the Rays reisen Tales-of-Fans mit den Helden Ix und Mileena durch verschiedene Landschaften, treffen aber natürlich auch auf bekannte Helden aus der Serie. Dabei erforschen sie Dungeons voller Schätze und bekämpfen monströse Feinde, um in einem epischen Abenteuer ihre Welt wiederzubeleben. In Japan wird das Spiel – wie ihr seht – noch mit neuen Inhalten gefüttert. Die englische Version des Mobile-Games wurde schon 2018 eingestellt.

Trailer zum „Xenosaga“-Crossover in Tales of the Rays

via Siliconera, Bildmaterial: Tales of the Rays, Bandai Namco