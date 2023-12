Das Action-RPG The Relic: The First Guardian lässt euch eine Welt vor der Leere retten

Das von Project Cloud Games entwickelte Action-Rollenspiel The Relic: The First Guardian wird Anfang 2025 für PlayStation 5, Xbox Series und PC erscheinen – als Publisher tritt Perp Games auf.

In „The Relic“ schlüpfen SpielerInnen in die Rolle des letzten Wächters, um die Welt im Dunkeln zu retten. Das einst blühende Arsiltus wurde von der Leere, die durch die Zerstörung der großen Reliquie entstanden war, verschlungen und in das Land des Todes verwandelt. SpielerInnen machen sich auf in ein Abenteuer, die zerbrochenen Teile des großen Relikts wiederzufinden, um so die Lücke zu schließen.

Die EntwicklerInnen versprechen tiefgreifendes Gameplay mit spannendem Kampfsystem inklusive einer Vielzahl an Runeneinstellungen. Ihr sollt euren Charakter mit verschiedenen Fähigkeiten ausstatten und eine eingestürzte Welt erkunden können. In dieser wird nicht nur gekämpft – Arsiltus soll auch Rätsel bieten, die es zu lösen gilt.

Einen ersten Eindruck vom Spiel liefert der neue Gameplay-Trailer.

The Relic: The First Guardian im Gameplay-Trailer

Bildmaterial: The Relic: The First Guardian, Project Cloud Games, Perp Games