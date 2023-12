JPGAMES.DE: Sebs Spiele des Jahres 2023

Platz 2: Sea of Stars



Dö dö dö de döt döt döt döt, dö dö dö de döt döt döt döt – bitteschön, jetzt habt ihr sicher auch einen Ohrwurm der Kampfmusik. Falls es bei euch jetzt nicht so ist, kann das nur bedeuten, dass ihr ein Spiel nachzuholen habt. Sea of Stars ist irgendwie Nostalgie pur – aber eben nicht nur. Sabotage Studio ist hier ein toller Spagat gelungen und man spürt die Liebe in jedem Pixel. Ich will meine Spiele des Jahres ja eigentlich ausschließlich zelebrieren, negative Punkte gehören woanders hin, aber das Ende von Sea of Stars … oh Mist, ein Hinterhalt: Dö dö dö de döt döt döt döt, dö dö dö de döt döt döt döt!