JPGAMES.DE: Tims Spiele des Jahres 2023

Most Wanted 2024

All I want for 2024 ist natürlich Tifa Fantasy VII Rebirth. Mal schauen, was die einzig wahre Protagonistin im zweiten Final Fantasy VII Remake zu bieten hat. Augenklappe, Mecha, Eiffelturm? Bin für alles offen. Oder müssen wir da vielleicht auf den vierten Teil warten?

Abseits davon wird es aber sicher auch noch für jeden etwas geben, denn so war es doch eigentlich jedes Jahr. Auf ein gutes Spielejahr 2024.