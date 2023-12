JPGAMES.DE: Roberts Spiele des Jahres 2023

Platz 1: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom



The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist für mich einfach ein Brett von einem Videospiel und hat mich von der ersten Sekunde an in den Bann gezogen. Na gut, die Tutorial-Himmelsinsel ist nicht unbedingt der beste Start und sehr gemächlich. Nichtsdestotrotz ist alles andere für mich eine Welt, in der ich für über 100 Stunden mühelos versinken konnte. Nintendo hat es geschafft, eine mir bekannte Umwelt mit vielen neuen Dingen zu spicken und gleichzeitig ein heimisches Gefühl aus Breath oft the Wild zu vermitteln. Dabei kam es während meiner Spielzeit nicht selten vor, dass ich einfach blindlings in irgendwelche Richtungen gelaufen bin, dabei Quests erledigte, Höhlen erkundete, Geheimnisse aufdeckte oder einfach nur die schöne Spielwelt genoss. Anschließend schaute ich auf die Uhr und die halbe Nacht war vorüber. Und zu allen genannten Punkten kommt noch eine packende Geschichte mit guten Zwischensequenzen.