10 aufregende Spiele, die ihr vergessen habt, aber die 2024 (hoffentlich) erscheinen

Vor ziemlich genau einem Jahr haben wir euch an dieser Stelle die gleiche Liste geboten. 10 vielversprechende Spiele, die möglicherweise noch 2023 erscheinen würden. Die Vorhersage ging einigermaßen daneben.

Capcom hat Pragmata erneut verschoben. Immerhin haben Black Myth: Wukong und Rise of the Ronin konkrete Termine erhalten, wenngleich erst 2024. Sea of Stars ist erschienen und Project Re Fantasy von Atlus haben wir als Metaphor ReFantazio endlich kennengelernt.

Im Dezember probieren wir es erneut, wohl wissend, dass einige der Spiele es auch 2024 wohl nicht schaffen werden. Aber zumindest können wir sie euch wieder in Erinnerung rufen. Schauen wir uns also nachfolgend 10 Spiele an, die ihr wahrscheinlich längst vergessen habt, aber die 2024 erscheinen könnten!

Stellar Blade

Kurz vor dem Jahreswechsel tauchte Stellar Blade doch noch einmal auf, doch die beiläufige Aufzählung im PlayStation Blog, mit der auch eine Verschiebung auf 2024 einherging, war kaum öffentlichkeitswirksam. Deshalb hat sich Stellar Blade seinen Platz auf dieser Liste redlich verdient.

Denn seit September 2022 haben wir nichts mehr vom Spiel gesehen. Damals wurde das Spiel prestigeträchtig bei einer State of Play als Stellar Blade enthüllt, zuvor war es als Project Eve bekannt.

Erstmals angekündigt wurde Stellar Blade schon 2019. Damals hieß es, das Spiel des südkoreanischen Entwicklers Shift Up sei ein Einzelspieler-Action-RPG, inspiriert von NieR: Automata und God of War. Die Atmosphäre des Spiels soll sich von anderen postapokalyptischen Welten abheben. Präzise Kämpfe mit Angriffs-, Abwehr- und Ausweichmanövern soll es geben, dynamisch und schwungvoll.

Shift Up blieb uns weitere Nachweise schuldig. Wenn wir ziemlich bald wieder von Stellar Blade hören, könnte es 2024 tatsächlich erscheinen. Die Entwicklungsdauer spricht dafür. Dagegen spricht natürlich die Funkstille. Inzwischen muss auch die Frage erlaubt sein, ob Stellar Blade überhaupt noch erscheint. Mal sehen, was 2024 bringt.

Dragon Quest III Remake

Den Leserinnen und Lesern von JPGAMES.DE dürfte diese Ankündigung auf jeden Fall noch im Kopf herumschwirren. Die meisten anderen dürften das Spiel aber schon wieder vergessen haben. Im Mai 2021 kündigte Square Enix ein Remake des Klassikers an. Das ist schon eine ganze Weile her. Seitdem gab es: gar nichts.

Zumindest nicht von offizieller Seite. Immer mal wieder wurde Yuji Horii nach dem Stand des Spiels befragt und bei der Gelegenheit gab er zu Protokoll, es liefe gut. Die in zweieinhalb Jahren vielversprechendste Nachricht erreihte uns erst vor wenigen Tagen. Yuji Horii twitterte, er habe das Remake probegespielt.

Das Remake wird in der HD-2D-Engine von Octopath Traveler entstehen. Dragon Quest III erschien ursprünglich 1988 für das Famicom in Japan und wurde erst 1992 für NES lokalisiert, erschien damals allerdings nur in Amerika.

Das neue Spiel von Fumito Ueda

Was? Ja, tatsächlich! Seit mindestens 2018 arbeitet das Studio GenDesign von Fumito Ueda an einem neuen Spiel. Der verriet schon damals: „Was wir machen, fühlt sich nicht wie ein Indie-Game an. Unser Ziel ist etwas der Größe von ICO, Shadow of the Colossus oder The Last Guardian“.

Ueda-Fans waren sofort angefixt. In den Jahresabschlussreden 2021 und 2022 bekundete Fumito Ueda die Absicht, sein neues Spiel im jeweils kommenden Jahr zu enthüllen. Daraus wurde jeweils nicht. 2024 muss es doch so weit sein! Dass das Spiel dann auch gleich 2024 erscheint, klingt abwegig, muss es aber nicht sein.

Schon vor Jahren zeigte GenDesign auf der offiziellen Webseite einen Neujahrswunsch, welcher je ein Bild zu ICO, Shadow of the Colossus und The Last Guardian zeigt – und ganz rechts ein Bild, welches wohl auf das nächste Spiel von Ueda hindeutet. Stilistisch konnte man bereits einige Parallelen erkennen.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Von den bisher genannten Games ist Kunitsu-Gami: Path of the Goddess wohl einer der aussichtsreichsten Kandidaten. Das Spiel wurde beim Xbox Games Showcase im Juni 2023 von Capcom angekündigt, seitdem herrscht Funkstille. So geriet es bei dem ein oder anderen wieder in Vergessenheit, zumal der Titel nicht besonders prägnant ist.

Fans erwartet mit Kunitsu-Gami eine Mischung aus Strategie und Action in Tradition von Titeln wie Okami und Shinsekai Into the Depths, inspiriert von einer japanischen Welt, die durch die RE Engine zum Leben erweckt wird.

Ihr werdet Zeuge eines epischen Kampfes zwischen der Geisterwelt und den Sterblichen. Üble Kreaturen belagern den heiligen Berg und die Dorfbewohner kämpfen darum, ihn zu reinigen. Um das Land zu befreien und die Verdammten zu versiegeln, muss die Seelensteinmaid einen Reinigungsritus durchführen. Ihr seid ihr Begleiter.

Pragmata

Wie auch Dragon Quest III Remake dürfte Pragmata unter unseren Stammlesenden kaum vergessen sein. Im Juni 2020 hielt Sony das große „The Future of Gaming“-Event ab. Dieses war sehr ergiebig und auch Capcom war prominent am Start. Man kündigte damals Resident Evil Village an und damit wisst ihr schon, wie lange das her ist.

Auch das Sci-Fi-Spiel Pragmata wurde damals angekündigt. Seitdem war Pragmata nur mit Meldungen um seine Verschiebung in den Medien präsent. Schon im Juni 2023 wurde Pragmata auf 2024 verschoben. Immerhin, man legt sich noch auf das Jahr fest.

Mit Pragmata ist alles möglich im kommenden Jahr. Von einer weiteren Verschiebung, über eine plötzliche Veröffentlichung bis hin zur Einstellung. Interessant genug sieht es aus, um uns hoffen zu lassen, dass letzteres nicht der Fall sein wird.

Showa American Story

Im Januar 2022 haben 2P Games und der chinesische Entwickler NEKCOM Games Showa American Story angekündigt. Diese Ankündigung jäh also bald das erste Mal. Großartige Neuigkeiten gab es seitdem nicht, doch die Entwickler waren anders als bei anderen Spielen auf dieser Liste nicht ruhig.

Die offizielle Website weist einige Updates und Wortmeldungen aus, zuletzt gab es im September ein Interview mit IGN Japan. Das Spiel machte mit seiner ansprechenden Optik, vor allem aber mit seiner verrückten Story und dem interessanten Setting von sich reden.

Mit Showa American Story will man ein brandneues RPG erschaffen, das ein „Liebesbrief an die Popkultur der 80er-Jahre“ sein soll, inklusive einem „starken Beigeschmack von B-Movies“. Ihr folgt Chokos Reise auf der Suche nach Wahrheit und Rache durch ganz Nordamerika.

Die fiktive Geschichte spielt im Jahre Showa 66 und zeigt ein postapokalyptisches Amerika, das zu größten Teilen von der stärksten Wirtschaftsmacht der Welt aufgekauft wurde. Japan, nicht etwa China.

Phantom Blade Zero

Ein weiterer der vielen gutaussehenden China-Kandidaten. Mit Phantom Blade Zero sieht es aber ganz gut aus für 2024. Das Action-RPG wurde erst im Mai 2023 angekündigt, bekam dann im Juli aber gleich neues Gameplay spendiert und sogar ein Prequel-Game.

Der Sidescroller Phantom Blade: Executioners dürfte als Wegmarke gelten, denn man kann wohl davon ausgehen, dass das Prequel noch vor dem großen Bruder erscheint. Bisher haben beide Spiele keinen konkreten Termin.

Phantom Blade Zero ist ein Action-RPG, das auf flinke Schwertkämpfe im Stile bekannter Wuxia-Filme setzt. Der eindrucksvolle Ankündigungstrailer fokussierte sich auf die schick inszenierte Action und gibt ebenso Einblick in die Fortbewegung durch eine finstere, regnerische Welt.

Crimson Desert

Sehr lange war es ruhig um das 2020 enthüllte Crimson Desert, das eigentlich schon im Winter 2021 erscheinen sollte. Bei der Opening Night Live im Rahmen der Gamescom 2023 feierte das Fantasy-Action-Adventure von Pearl Abyss dann überraschend ein Comeback – und zeigte dabei auch neues Gameplay.

Einen Termin kommunizierte man zwar nicht, aber die „Neuvorstellung“ und das Gameplay lassen darauf hoffen, dass es 2024 durchaus so weit sein könnte. Das Open-World-Action-Adventure erzählt die Geschichte von Söldnern, die auf dem großen Kontinent Pywel ums Überleben kämpfen.

Der Gamescom-Trailer führte uns in die Geschichte von Hauptcharakter Kliff ein, der die Geschehnisse in der Region Hernand untersucht und sich auf eine große Erkundungsreise durch die offene Spielwelt begibt. Dabei seht ihr einen Querschnitt durch NPC-Interaktionen, Bosskämpfe, Skydiving und Minispiele wie Angeln, Arm-Wrestling und Pferde zähmen.

DaBa: Land of Water Scar

Noch ein chinesisches Vorzeigeprojekt. DaBa: Land of Water Scar wird im Rahmen von „China Hero Project“ auch von Sony Interactive Entertainment gefördert und wurde im Sommer 2023 angekündigt. Wie die meisten Ankündigungen aus China sieht es auf den ersten Blick vor allem optisch sehr gut aus. Es scheint sich um ein Soulslike zu handeln.

Das Spiel erzählt die Geschichte einer humanoiden Tonpuppe. Um den Kollaps der Welt zu verhindern, muss die Tonpuppe Wasserfragmente in einer antiken Stadt sammeln. Es soll unterschiedliche Landschaften geben wie verlassene Ruinen, düstere Gefängnisse und riesige Bruchtäler. Auch Schnee- und Waldlandschaften sollen zur Welt zählen.

Wuchang: Fallen Feathers

Mit einem Spiel der letztjährigen Liste haben wir angefangen und schließen wir auch ab. Ein weiteres Spiel aus China ist Wuchang: Fallen Feathers. Das Soulslike wurde im September 2021 angekündigt, seitdem haben sich die Macher von Leenzee Games auf die Entwicklung konzentriert.

Wuchang: Fallen Feathers spielt in den letzten chaotischen Jahren der Ming-Dynastie und erforscht die schönen Landschaften des kaiserlichen Chinas vor dem Hintergrund des Kampfes gegen eine mysteriöse Macht.

Schon zur Ankündigung im Jahr 2021 machte Wuchang einen fortgeschrittenen Eindruck. Doch es war zu lange still um Wuchang, als dass man freudig ins kommende Jahr blicken könnte. Die Chancen sind da. Black Myth: Wukong schlägt in eine ähnliche Kerbe, kommt auch aus China und hat inzwischen einen konkreten Termin.

