JPGAMES.DE: Kevins Spiele des Jahres 2023

Platz 3: Star Ocean: The Second Story R

Auf dem dritten Platz landet in diesem Jahr das Remake „Star Ocean: The Second Story R“. In dem Remake dieses alten Klassikers steckt sehr viele Liebe zum Detail. Da der erste Teil im Westen auch lange nicht erhältlich war, war der zweite Teil mein erstes Star Ocean, welches ich damals noch auf der PlayStation 1 gespielt habe. Einfach Nostalgie pur, aber gleichzeitig macht das Remake einen erfrischenden Eindruck. Ich glaube, beim Grafik-Stil scheiden sich die Geister, aber ich fand ihn wirklich super. Ein wirklich tolles Remake, was mich wieder einige Stunden an die Spielkonsole binden konnte. Wenn man sich vor allem früh mit dem Crafting-System auseinandergesetzt hat, dann wirkt der Schwierigkeitsgrad allerdings doch etwas absurd einfach, sodass man sich etwas zurückhalten musste. Ich habe mich aber dennoch sehr gefreut, dass Square Enix den zweiten Teil für aktuelle Konsolen nochmal in den Westen gebracht hat.