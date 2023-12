JPGAMES.DE – Das war das Jahr 2023 – Guten Rutsch!

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

erneut ist ein Jahr vergangen. Wie gewohnt möchten wir mit einem kleinen Beitrag zurückblicken auf Zahlen und Ereignisse. Und euch bei dieser Gelegenheit natürlich auch einen „guten Rutsch“ wünschen und ein gesundes neues Jahr 2024.

2023 habt ihr uns 5,9 Millionen Mal besucht und dabei 9,4 Millionen Seiten aufgerufen. Das ist erneut eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr und das ist fantastisch. Denn wir bleiben unserer Nische treu. Natürlich sind Spiele wie Final Fantasy, Tekken oder Pokémon alles andere als Nische. Aber über Neptunia: Sisters VS Sisters oder Tengoku Struggle findet ihr im deutschsprachigen Raum nicht allzu viele Angebote. Diese Spiele sollen weiterhin fest in unser Repertoire gehören.

Wir haben 103 Spiele rezensiert – auch das sind deutlich mehr als im Vorjahr. Mit dabei waren 7 Days to End With You, Season: A Letter to the Future, Megs Monster, Paranormasight, Process of Elimination oder Loop8, aber natürlich auch Blockbuster wie Street Fighter 6, Final Fantasy XVI und Zelda: Tears of the Kingdom.

Die meistdiskutierten Neuigkeiten des Jahres

Auch 2023 unterhalten wir noch unser kleines, feines Forum. Fast so wie um die Jahrtausendwende. Dort kommentiert ihr unsere Beiträge und unterhaltet euch über allerlei weitere Dinge. Schauen wir mal, welches die heißesten Themen des Jahres waren!

Final Fantasy XVI war für viele das Thema des Jahres. Das bildet sich auch ab. Die Kolumne „Das ist nicht mehr mein Final Fantasy“ von Matze wurde mit Abstand (281) am meisten kommentiert – und musste letztlich von den Moderatoren geschlossen werden, weil sich die Lager nur noch im Kreis drehten.

Dass Final Fantasy XVI doch noch DLC erhält, obwohl Naoki Yoshida vor der Veröffentlichung die Story für abgeschlossen erklärte, ging nicht für alle Fans auf. Die Ankündigung von Yoshida, er wolle Nachschub liefern, wurde das am zweitmeisten kommentierte (154) Thema des Jahres.

Die Ankündigung und Diskussion rund um die State of Play im April, bei der Final Fantasy XVI im Fokus stand, landet auf Rang 3. Den vierten Platz holt die Kontroverse um Review-Bombing zu Horizon Forbidden West wegen Aloys Sexualität. Auf Rang 5 geht es schon wieder um Final Fantasy XVI. Dessen erste Verkaufstendenzen wurden ausgiebig ausgewertet.

Die weiteren Plätze gehören Tales of Arise: Beyond the Dawn, Tales of Symphonia Remastered, den Verkaufszahlen von Final Fantasy XVI in Japan, den Gerüchten um ein Final Fantasy IX Remake. Und den Abschluss bildet noch einmal Final Fantasy XVI: Yoshida kommentierte Trolle.

Welche Themen sind bei euch besonders hängengeblieben?

Damit sind wir auch schon am Endes unseres kleinen Jahresrückblicks. Wir hoffen, dass wir auch 2024 mit euch über viele interessante Themen und Spiele diskutieren können. Bleibt uns gewogen und bleibt gesund,

Bildmaterial: NieR: Automata, Square Enix, PlatinumGames