JPGAMES.DE: Keronas Spiele des Jahres 2023

Platz 2: Final Fantasy XVI



Ist es etwas Gutes, wenn man bei Spielen weinen muss? Final Fantasy XVI hat zumindest etwas geschafft, das sonst nur wenige Titel wie A Plague Tale: Requiem hinbekommen haben. Von vorne bis hinten habe ich mit den beiden Brüdern mitgefiebert und gehofft, dass es am Ende ein Happy End gibt (ob es wirklich so ist, will ich an dieser Stelle nicht spoilern!). Das RPG hatte gleich mehrere Szenen, in denen ich mich ins Taschentuch ausschniefen musste.

Ich habe Game of Thrones noch nie gesehen und vermutlich gefällt mir die Geschichte von Final Fantasy XVI deshalb so gut, weil sie für mich noch frisch und unverbraucht ist. Der Konflikt zwischen den Nationen war spannend zu verfolgen, die Welt war unglaublich schön gestaltet und die Musik ein absoluter Traum (sorry, aber Soken > Uematsu). Auch das Kampfsystem hat bis zum Schluss Bock gemacht. Es gab in diesem Jahr kaum ein Spiel, bei dem ich so selten den Controller aus der Hand gelegt habe wie hier.