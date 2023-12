JPGAMES.DE: Phils Spiele des Jahres 2023

Platz 2: Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo



Auf dem zweiten Platz folgt ebenfalls eine Visual Novel. Eine Novel, die mit einer makaberen Geistergeschichte und skurrilen Charakteren mein Herz höherschlagen ließ. Der Gruselfaktor war zwar gering, dennoch konnte Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo mit seiner Erzählung, seiner Musik und dem malerischen Stil eine Präsenz des Makaberen erschaffen. Das Lösen dieses Kriminalfalls ließ mir gern mal den Atem stocken. Ein zufriedenstellender Abschied aus dem Jahr 2023 und ein verdienter zweiter Platz.