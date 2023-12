Final Fantasy VII: Advent Children geht auch in westlichen Kinos an den Start

Vor einigen Tagen machte Square Enix überraschend offiziell, dass Final Fantasy VII: Advent Children in die japanischen Kinos kommen wird. Dort führt man die Complete Edition des Films kurz vor der Veröffentlichung von Final Fantasy VII Rebirth auf der großen Leinwand auf.

Für westliche Länder gibt es noch keine Ankündigung seitens Square Enix. Doch natürlich haben Fans sogleich die Websites der großen Kinoketten bemüht – und wurden fündig. Die US-Kinos AMC Theatres und RegMovies führen auf ihren Websites bereits Einträge zu Advent Children.

Der Film soll demnach in den Staaten am 21. Februar anlaufen. Bei den deutschen Kinoketten sind wir noch nicht fündig geworden. Doch das ändert sich hoffentlich in den nächsten Tagen. Hättet ihr Lust, den Film noch einmal im Kino zu sehen?

Wichtig für Final Fantasy VII Rebirth

Die Macher von Final Fantasy VII Rebirth hatten, insbesondere in Bezug auf die legendäre Szene in der Vergessenen Stadt im Original, zuletzt wiederholt betont, dass man bei allen Neuerungen und Ausschmückungen am Ende doch beim Kanon landen würde, wie er in Final Fantasy VII: Advent Children beschrieben wird. Der Film, der 2005 erstmals veröffentlicht wurde, ist zeitlich nach Final Fantasy VII angesiedelt.

Bei der japanischen Kinofassung handelt es sich um die Complete Edition, die erstmals 2009 zu sehen war und 30 Minuten zusätzliche Szenen bietet. Sie wird in der 4K-Version gezeigt, die es seit 2021 auch auf Blu-ray gibt. Hierzulande habt ihr schon jetzt die Möglichkeit, zur 4K-UHD-Blu-ray von Final Fantasy VII: Advent Children Complete* zu greifen.

