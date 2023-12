JPGAMES.DE: Jans Spiele des Jahres 2023

Most Wanted 2024

Ohne Frage: Final Fantasy VII Rebirth! Anders als bei vielen anderen Spielen steigt die Vorfreude mit jedem Trailer noch mehr. Auch abseits vom Final-Fantasy-VII-Universum, eine so kunterbunte und vielfältige Truppe in absurden Szenarien innerhalb einer großen Welt mit Minispielen und seltsamen Transportmöglichkeiten in bester Optik zu sehen, lässt mein JRPG-Herz einfach in die Höhe schießen. Auf Granblue Fantasy: Relink warte ich auch bereits Jahre, aber die Skepsis ist wegen des missionsbasierten Designs noch groß. Es bleibt also spannend. Leider muss ich traurigerweise gestehen, dass die Skepsis auch bei Vanillawares neustem Titel besteht. Odin Sphere und Dragon’s Crown zählen zu meinen absoluten Favoriten. 13 Sentinels: Aegis Rim war leider zum Großteil eine Visual Novel und ich spiele keine Videospiele, um ein „Choose-your-own-adventure“-Buch zu lesen. Unicorn Overlord scheint ebenso textlastig zu werden und auch wenn ich Taktik-RPGs mag, so kann ich mich dennoch nicht darin verlieren wie bei anderen Genres, weil es zu viel Micromanagement im Hinterkopf zu behalten gilt. Zuletzt hoffe ich auf viele tolle PC-Ports, sodass mein Steam Deck auch im nächsten Jahr jeden Tag heiß läuft. Ich liebe dieses Ding einfach so, so, so sehr.