JPGAMES.DE: Pinos Spiele des Jahres 2023

Platz 1: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom



Als großer Fan von „Breath of the Wild“ und seinem erfrischenden Umgang mit dem „Open World“-Prinzip, konnte ich „Tears of the Kingdom“ kaum abwarten. Selbst, wenn der Titel lediglich „more of the same“ gewesen wäre, hätte ich wohl viele weitere zufriedene Stunden in Hyrule verbracht. Das ist aber natürlich nicht der Fall, entgegen der Behauptungen manch böser Zungen. „Tears of the Kingdom“ strotzt nur so vor innovativen Ideen, fantastischen Schauwerten und einigen der schönsten Momente in meinem Spielejahr 2023. Ich war nicht nur zufrieden, sondern mal wieder – wie es nicht mehr allzu häufig passiert – so richtig verzaubert.