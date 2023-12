JPGAMES.DE: Marcos Spiele des Jahres 2023

Platz 2: Starfield



Nur wenige Titel schafften es in diesem oder den vergangenen Jahren so ein immenses Hype-Gefühl in mir auszulösen, wie es der Sci-Fi-Blockbuster Starfield von Bethesda tat. Viele Gameplay-Versprechen wurden gehalten, dennoch waren viele SpielerInnen von Starfield enttäuscht, da die Erwartungshaltungen durch die lange Entwicklungszeit extrem waren. Dennoch kann man getrost sagen, dass nur wenige Titel an das extreme Freiheitsgefühl heranreichen können, welches Starfield zu bieten hat. Man hat stets das Gefühl, das Universum stehe einem offen und genau das ist es, was mich an Starfield so beeindruckt. Eine ordentliche Story, welche mit dem ein oder anderen Twist aufwarten kann, gibt’s obendrauf. Für Fans von Bethesda-Rollenspielen ist Starfield absolutes Pflichtprogramm, auch wenn die ein oder andere Gameplay-Mechanik mittlerweile etwas angestaubt wirkt. Ein verdienter zweiter Platz also.