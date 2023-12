JPGAMES.DE: Rubens Spiele des Jahres 2023

Most Wanted 2024

Mit Like a Dragon: Infinite Wealth, Final Fantasy VII Rebirth und Unicorn Overlord erscheinen im ersten Quartal bereits drei Titel, auf dich ich mich sehr freue – wenn auch eine gewisse Skepsis bleibt. Im April geht es sogleich mit Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes weiter, das für mich als großer Suikoden-Fan absolutes Pflichtprogramm ist. Später folgen dann Cat Quest 3, Visions of Mana und Ys X, die mir schöne, kurzweilige Unterhaltung bieten werden. Irgendwann sind dann hoffentlich auch das Remaster zu Suikoden II sowie das neue Spiel des Teams von Life Is Strange, Lost Records: Bloom & Rage, dran. Nach zehn Jahren findet die Geschichte, die in To the Moon begonnen wurde, nun auch endlich mit Just a To the Moon Series Beach Episode ihr Ende – und ich könnte nach dem fantastischen Impostor Factory kaum gespannter sein, was Kan Gao uns diesmal präsentieren wird.