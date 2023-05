Das war … Kalenderwoche 18/2023

Wegen der Feiertagswoche Golden Week war in Japan nicht allzu viel los. Neben Final Fantasy XVI sprang deshalb auch Xbox in die News-Lücke. Nach dem gewohnten Trailer-Rückblick haben wir zudem auch noch ein Review, ein Interview, eine Kolumne sowie die Mai-Neuerscheinungen für euch. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Es läuft derzeit nicht so gut für Xbox, nicht nur beim Activision-Deal. Das neu erschienene Redfall (Xbox Series, PC) startete ebenfalls mit großen Problemen. Xbox-Chef Phil Spencer ist deshalb auch wenig erfreut. Er äußerte sich zudem auch zum Wert von Exklusivspielen. Diese würde auf dem Konsolenmarkt auch nicht viel helfen, so Spencer.

Ein Highlight verspricht Final Fantasy XVI (PS5) zu werden. Das aktuelle Material zeigte uns Artworks zu den Espern und einige Gameplay-Eindrücke. Außerdem ist der vielversprechende Soundtrack inzwischen vorbestellbar. Aber auch die Klassiker können nach wie vor überzeugen. Die Final Fantasy Pixel Remaster (PS4, Switch, PC, Mobil) verkauften sich bisher zwei Millionen Mal.

Auch einige Neuankündigungen gab es in den letzten Tagen. Die klassische Reihe geht schon im Sommer mit Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) weiter. Schon in wenigen Tagen wird es mit Love on Leave (Switch, PC) romantisch. Jeweils um Hexen geht es in den neuen Projekten The Cosmic Wheel Sisterhood (Switch, PC) (Link) und Tiny Witch (PC) (Link). Ums Überleben geht es in Enshrouded (PC) aus Deutschland. Eine weitere Rückkehr darf dank SHADOWMAN: Darque Legacy (PS5, Xbox Series, PC) gefeiert werden. Ab sofort erhältlich sind das märchenhafte Action-RPG Ravenlok (Xbox One, Xbox Series, PC), das JRPG Trinity Trigger (PC), welches auch noch für Konsolen folgt, sowie das Shoot ’em up R-Type Final 3 Evolved (PS5).

Den ersten richtigen Trailer gab es zu Xicatrice (PS4, PS5, Switch), welches noch nicht für den Westen angekündigt ist. Einige landschaftliche Impressionen lieferte uns Loop8: Summer of Gods (PS4, Switch, Xbox One, PC), während es bei Disgaea 7: Vows of the Virtueless (PS4, PS5, Switch, PC) um die Charaktere ging. Mit Harmony: The Fall of Reverie (PS5, Switch, Xbox Series, PC) hat das neue Projekt von DON’T NOD nun den Veröffentlichungstermin. Das südkoreanische MMORPG Chrono Odyssey (PS5, Xbox Series, PC) wartet mit einer Zeitreisemechanik auf. Noch im Mai könnt ihr euch auf Planet of Lana (Xbox One, Xbox Series, PC) freuen.

Einen neuen Spielmodus konnten wir aus We Love Katamari REROLL+ Royal Reverie (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) unter die Lupe nehmen. Im Juni könnt ihr euch in Pretty Princess Magical Garden Island (Switch) wie eine Prinzessin fühlen. In zwei Wochen geht es bereits in das posthumane Geisterabenteuer After Us (PS5, Xbox Series, PC). Bei Death Trick: Double Blind (PC) handelt es sich um eine interaktive Visual Novel. In Japan erscheint das Remake von ONE. (Switch, PC) im Dezember und Fans von Klassikern können sich die Irem Collection Vol. 1 (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series) sichern.

Auf das kommende Zelda-Highlight stimmt uns derzeit unter anderem auch ein Konzert zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Switch) ein. Leider nicht mehr für Switch erscheinen wird Marvel’s Midnight Suns (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC), dafür geht es mit DLCs weiter. Überraschenderweise ab sofort für Switch erhältlich ist hingegen The Dark Pictures Anthology: Man of Medan. Übernächste Woche gibt es gleich weiteres Futter für Horror-Fans mit Pocket Mirror: GoldenerTraum (PC). Der kommende DLC zu Forspoken (PS5, PC) zeigte einen ersten Gameplay-Einblick. Im August in die Kinos kommt Gran Turismo, womit Sony die nächste große Eigenmarke verfilmt. Schaut euch hier den neuen Trailer an.

Das einzige Review der Woche von JPGAMES befasste sich mit Trinity Trigger (PS4, PS5, Switch, PC) (zum Testbericht). Das JRPG kann trotz prominenter Namen nicht richtig überzeugen.

Nach der Veröffentlichung von Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key (PS4, PS5, Switch, PC) konnten wir ein Interview mit Producer Junzo Hosoi führen. Dabei ging es um die gesamte Atelier-Serie und wie er mit Feedback umgeht.

In einer aktuellen Kolumne geht es um Retro-Spiele. Und zwar um jene, welche in Wahrheit neu sind und nur so tun, als ob sie retro wären. Da gehört nämlich mehr als Pixel-Optik dazu.

Die Neuerscheinungen im Mai 2023 werden zweifellos von Zelda angeführt. Aber der Monat hat noch einiges mehr zu bieten. So kommt ihr gut versorgt bis in den Sommer.