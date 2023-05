Phil Spencer: Großartige First-Party-Titel würden Xbox im Konsolenmarkt auch nicht helfen

Nach dem desaströsen Start von Redfall stellte sich Xbox-Chef Phil Spencer einem Interview mit Kinda Funny Games. In diesem zeigte er sich enttäuscht über die Ereignisse und erklärte, die Verantwortung für den verpatzten Launch zu übernehmen.

Im besagten Interview präsentiert sich Spencer ziemlich offen in Bezug auf die Entwicklungen und den aktuellen Stand von Xbox. Und äußert in diesem Zuge auch Standpunkte, die zur Diskussion einladen.

Auf die Frage, ob Xbox seinen Fokus vom Konsolen- auf den PC-Markt verlagere, zeigt sich Spencer nämlich pragmatisch. Einzig und allein die Produktion herausragender Konsolentitel würde Microsoft nicht helfen, Sony und Nintendo in Sachen Hardware-Verkäufe zu übertrumpfen.

Entsprechend verfolge das Unternehmen eine andere Strategie als seine Konkurrenz. Nämlich das eigene Angebot möglichst zugänglich zu machen.

Es geht uns nicht darum, Sony oder Nintendo in Sachen Konsolen-Verkäufen zu übertrumpfen. Es gibt nicht wirklich eine großartige Lösung oder einen Gewinn für uns. Und ich weiß, dass das eine Menge Leute verärgern wird, aber es ist einfach die Wahrheit, dass wir den dritten Platz auf dem Konsolenmarkt belegen und die beiden Top-Player so stark sind wie sie es sind, und in bestimmten Fällen einen sehr, sehr diskreten Fokus auf Deals und andere Dinge legen, die es uns als Xbox-Team schwer machen. Und das liegt an uns und niemandem sonst.