2K cancelt die Switch-Version zu Marvel’s Midnight Suns, aber es gibt den vierten DLC

2K hat bekannt gegeben, dass man die Konsolen-Umsetzungen von Marvel’s Midnight Suns für PlayStation 4 und Xbox One am 11. Mai 2023 nachreicht. Dann soll auch der vierte DLC „Blood Storm“ erscheinen. Aufmerksame Marvel-Fans wissen: Das bedeutet auch, dass die Switch-Version nicht an diesem Tag erscheint. Schlimmer noch: sie wurde gecancelt.

2K führt diese Entscheidung nicht weiter aus und gibt nur an, dass die Switch-Version „als Teil der neuen Pläne nicht mehr weiter angeboten“ wird. Pech gehabt. Dafür gibt es viele DLCs, der vierte erscheint nun also auch nächste Woche. Jeder DLC ist separat erhältlich oder kann als Teil des Season-Pass heruntergeladen werden. Im vierten DLC erwartet euch Storm.

Storm, mit echtem Namen Ororo Munroe, die gemeinhin als eine der mächtigsten Mutantinnen auf dem Planeten gilt, ist bereits in jungen Jahren Waise geworden und wurde von einer Dorfpriesterin aufgenommen, als sie in die Heimat ihrer Mutter in Kenia reiste. Als das Dorf unter einer Dürre litt, beschwor Ororo den Regen in einem Versuch zu helfen. Obwohl ihre Mutanten-Kraft der Wettermanipulation negative Konsequenzen an einem anderen Ort in der Region hatte, verehrten die Dorfbewohner sie als Regengöttin.

Der neue Trailer:

