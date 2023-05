Orchestrales Konzert zu Zelda: Breath of the Wild ist ab sofort kostenlos verfügbar

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom steht quasi vor der Tür und dürfte auch musikalisch wieder zu überzeugen wissen. Einstimmen könnt ihr euch schon jetzt – und zwar mit einem Konzert des japanischen Amateurorchesters Ensemble G.A.P. „The Legend of Zelda: Breath of the Wild – The First Concert“ via eigenem YouTube-Kanal.

Konzert im Zeichen von „Breath of the Wild“

Das Konzert ist gute zwei Stunden lang und besteht aus einem Eröffnungsakt, drei Teilen und zwei Zugaben. Der Eröffnungsakt und die drei Teile umfassen 16 Sätze – in der Videobeschreibung lässt sich die gesamte Setlist des Konzerts bequem einsehen.

Der Eröffnungsakt widmet sich der Trailer-Musik der „Nintendo Switch“-Präsentation von 2017. Und der Schlussakt beendet das Konzert passenderweise mit dem „Tears of the Kingdom“-Main-Theme von der „Nintendo Direct“-Episode zum E3-Zeitraum 2021.

Das Ensemble G.A.P. ist ein klassisch ausgebildetes, japanisches Amateur-Ensemble, das im August 2021 von ehemaligen Mitgliedern des Little Jack Orchestra gegründet wurde. Ihre Haupttätigkeit ist das Arrangieren und Aufführen populärer Musik auf YouTube. Der Name G.A.P. ist ein Akronym, das aus den drei Hauptmusikarten des Ensembles besteht: Spiele, Anime und Popmusik.

Bereits am 12. Mai erscheint „Tears of the Kingdom“. Wenn ihr euch für eine Vorbestellung entscheidet, dann habt unseren Pre-Order-Guide im Blick. Bei diversen Händlern gibt es unterschiedliche Vorbestellerboni.

„Breath of the Wild – The First Concert“ von Ensemble G.A.P.

Bildmaterial: The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Nintendo