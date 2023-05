Sonntagsfrage: Welcher Esper aus Final Fantasy XVI ist euer Favorit?

In 1,5 Monaten erscheint Final Fantasy XVI und Sqaure Enix macht für das Spiel bereits kräftig Werbung. So lädt Square Enix unter anderem zur Pre-Launch-Party am 11. Juni ein, möchte in Zukunft noch eine passende Demo veröffentlichen und präsentiert immer mal wieder neues Bildmaterial – so wie in dieser Woche. Der japanische Publisher zeigte neue Artworks der Esper.

In den Final Fantasy-Spielen sind Esper mächtige Kreaturen, die oft als Quelle der Magie dienen oder anderweitig eingesetzt werden. Im 16. Teil der Reihe werden die Esper besonders mächtig dargestellt. Aus diesem Grund möchten wir in der heutigen Sonntagsfrage wissen, welchen Esper ihr besonders gut findet.

Datenschutzhinweis: Für unsere Sonntagsfrage nutzen wir den externen Dienst Strawpoll. Strawpoll (Datenschutzerklärung) nutzt unter anderem Googles ReCaptcha, um Mehrfachstimmen auszuschließen. Wenn ihr eure Stimme bei den Sonntagsfragen aktiv abgebt, dann nutzt ihr damit den externen Dienst Strawpoll und übertragt Daten an Strawpoll.

Die Ergebnisse der Sonntagsfrage vom 30. April

Sonntagsfrage: Wie wichtig ist euch Diversität und Inklusion in Videospielen? Diversität und Inklusion sind in Videospielen gar nicht wichtig, denn es geht in Videospielen hauptsächlich um Unterhaltung und nicht um politische Themen. // 25,49% (116 Stimmen)

Es ist nicht wichtig, solange die Charaktere gut geschrieben und entwickelt sind. // 14,51% (66 Stimmen)

Diversität und Inklusion sollte nicht auf Kosten des Spielgefühls oder der Qualität gehen. // 12,97% (59 Stimmen)

Es ist wichtig, aber es sollte nicht erzwungen oder oberflächlich sein. // 10,55% (48 Stimmen)

Es ist wichtiger, dass die SpielerInnen sich mit den Charakteren und der Handlung identifizieren können, als dass die Darstellung von Diversität und Inklusion perfekt ist. // 10,11% (46 Stimmen)

Nicht so wichtig, solange das Spielprinzip und die Handlung gut sind. // 9,45% (43 Stimmen)

Um ein breiteres Publikum anzusprechen und die Vielfalt unserer Gesellschaft widerzuspiegeln, sind Diversität und Inklusion sehr wichtig. // 5,71% (26 Stimmen)

Sehr wichtig, da dadurch Stereotypen durchbrochen und Vorurteile abgebaut werden. // 5,27% (24 Stimmen)

Das Thema Diversität und Inklusion in Videospielen hilft das Bewusstsein für gesellschaftliche Probleme zu schärfen und Diskriminierung zu bekämpfen. // 4,4% (20 Stimmen)

Neben der Einbindung von Diversität und Inklusion sollte es ebenfalls eine Balance zwischen verschiedenen Aspekten des Spiels geben. // 1,1% (5 Stimmen)

Ich habe eine andere Meinung [Nennung in den Kommentaren]. // 0,44% (2 Stimmen) Gesamt: 455 Stimmen (von 205 Teilnehmenden)

