The Dark Pictures Anthology: Man of Medan ist für Nintendo Switch erschienen

Das bisher nur für PlayStation, Xbox und PCs verfügbare The Dark Pictures Anthology: Man of Medan ist ab sofort auch für Nintendo Switch erhältlich. KäuferInnen stehen die gesamte Story, das zusätzliche Kapitel Flooded sowie der Curator’s Cut zur Verfügung.

In Man of Medan geht es um fünf Freunde, die in See stechen, um einen Tauchausflug zu machen. Nachdem ein Sturm aufzieht, nimmt die Tour eine erschreckende Wendung. SpielerInnen können alleine, online zu zweit im „Gemeinsame Geschichte“-Modus sowie zu fünft im Couch-Koop-Modus die dichte Atmosphäre von Man of Medan erleben.