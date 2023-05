Life-is-Strange-Macher bringen Harmony: The Fall of Reverie zunächst Konsolen-exklusiv

Die (ewigen) Life-is-Strange-Macher von Don’t Nod haben den Termin zu Harmony: The Fall of Reverie enthüllt. Das neueste narrative Abenteuer erscheint demnach am 8. Juni für PCs und Nintendo Switch. Es folgt eine Umsetzung für PlayStation 5 und Xbox Series, die aber erst am 22. Juni nachgeliefert wird.

Eine spielbare Demo ist ab sofort bei Steam spielbar, allerdings nur bis zum 21. Mai. Die Demo bietet den ersten Akt des Spiels, der Schauplatz, Geschichte und den Großteil der bunten Charaktere vorstellt, heißt es.

Ein neuer Trailer gibt heute gleichzeitig einen tieferen Einblick in das Universum und verzweigte Story-Pfade. SpielerInnen schlüpfen in die Rolle von Polly, die nach einigen Jahren im Ausland nach Hause zurückkehrt, um ihre vermisste Mutter zu suchen. Dabei stellt sie schnell fest, dass ihre Heimatstadt nicht mehr das ist, was sie mal war. Megakonzern MK hat sich nämlich in der Zwischenzeit breitgemacht und bedroht die Gemeinde.

Der neue Trailer:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Harmony: The Fall of Reverie, DON’T NOD