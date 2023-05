Das Remake der Visual Novel ONE. erscheint im Dezember für Switch und PCs

Publisher Nexton hat die Veröffentlichung von ONE. auf den 22. Dezember datiert. Das Remake der Visual Novel erscheint dann für Nintendo Switch und PC-Steam in Japan. Ob bei der Steam-Version möglicherweise englische Texte am Start sind, ist bislang nicht bekannt. Dazu gibt es heute einen neuen Trailer.

Winter 1998. Ich war ein gewöhnlicher Student, als eine andere Welt in mir auftauchte. Wie schwerer Schneefall überzog sie langsam meinen Alltag. Damals wurde mir zum ersten Mal bewusst: die unveränderlichen Dinge, die in meiner täglichen Routine existieren; die Landschaft, an deren Anblick ich mich so sehr gewöhnt habe; die Wärme der Person, die ich liebe, von der ich aber nicht einmal wusste, dass ich sie liebe. Sie alle sind die Dinge, die mich an diese Welt binden. Das war der Moment, in dem ich anfing, die Bindung zu diesem besonderen Menschen zu suchen.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: ONE., Nexton, Novamicus