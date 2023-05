In der interaktiven Visual Novel Death Trick: Double Blind ist der Star-Magier verschwunden

Ihr seid Mitglied eines Zirkus, Mitte des 20. Jahrhunderts. Was könnte euch in einem Videospiel mit diesem Setting also erwarten? Beispielsweise das Verschwinden eures Star-Magiers, welches es gilt, aufzuklären. Neon Doctrine hat Death Trick: Double Blind angekündigt, eine interaktive Visual Novel mit investigativem Gameplay.

Entwickelt wird das Spiel von Misty Mountain Studio. Die Veröffentlichung ist bisher nur für PC-Steam geplant. Eine spielbare Demo findet ihr bei Steam bereits. So führt man in die Story ein:

In Morgans Wanderzirkus braut sich Unheil zusammen, und es liegt an den SpielerInnen, Hinweise zu sammeln, Verdächtige zu verhören und Widersprüche aufzudecken, um das mysteriöse Verschwinden von Morgans Star-Magier aufzuklären. Welche versteckten Geheimnisse gibt es in Death Trick: Double Blinds bunte Charaktere bergen die Wahrheit? Wer lügt? Wer ist verantwortlich?!

Der neue Trailer:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Death Trick: Double Blind, Neon Doctrine, Misty Mountain Studio