Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons erscheint im Sommer mit Roguelite-Elementen

Modus Games hat mit Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons einen neuen Eintrag in die „Double Dragon“-Serie angekündigt. Der Titel stellt das erste neue Spiel in der Serie seit der Veröffentlichung von Double Dragon IV in 2017 dar.

Double Dragon mit Roguelite-Elementen

SpielerInnen schlüpfen in die Rollen der Zwillinge Billy und Jimmy Lee, die sich nach einem nuklearen Krieg durch New York City kämpfen, um die Stadt von feindlichen Gangs zurückzuerobern. Double Dragon Gaiden soll dabei 13 spielbare Charaktere bieten, die allesamt mit eigenem Move-Set daherkommen.

Dem offiziellen Steam-Auftritt zufolge soll der Titel lokale Koop- und Remote-Play-Optionen bieten. Ob auch ein Online-Multiplayer-Modus inbegriffen ist, ist noch nicht bekannt, erscheint aber naheliegend.

Neben dem gängigen „Beat’em Up“-Gameplay soll Double Dragon Gaiden übrigens auch „Roguelite“-Elemente bieten, wie aus der offiziellen Seite zum Spiel hervorgeht. SpielerInnen wählen die Reihenfolge, in der sie Missionen angehen und bestimmen so die Schwierigkeit ihres Spieldurchganges. Außerdem haben SpielerInnen die Möglichkeit, ihre erspielte In-Game-Währung gegen zufallsbasierte Upgrades einzutauschen.

Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons soll im Sommer 2023 für PlayStation, Xbox, Switch und PCs erscheinen.

Double Dragon Gaiden im Ankündigungstrailer

Bildmaterial: Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons, Modus Games