Im Interview! Junzo Hosoi über Atelier Ryza 3 und wie es zu Atelier Marie Remake kam

Schon seit einigen Wochen ist Atelier Ryza 3 hierzulande erhältlich. Das inzwischen dritte Spiel mit der beliebten Ryza führt ihre Geschichte zum Abschluss. Wir hatten die Gelegenheit, Producer Junzo Hosoi einige Fragen zu stellen.

Diese Chance haben wir natürlich auch genutzt, um ihn zur inzwischen 25 Jahre andauernden Reihe im Allgemeinen zu befragen. Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 25. Geburtstag bekommen Fans bald Atelier Marie Remake spendiert. Erfahrt im Interview auch, wie es zur Entscheidung kam, ausgerechnet Marie neu aufzulegen.

Ihr lernt außerdem, warum Hosoi glaubt, dass die Atelier-Serie so viele Jahre überdauern konnte und wie er mit Feedback umgeht. Viel Spaß beim Lesen!

1. Im Laufe der Jahre haben wir Ryzas Abenteuer von ihrer frühen Jugend bis zum Erwachsensein verfolgt. Teil 3 schildert nun wieder einen neuen Abschnitt im Leben der Gruppe. Abgesehen von den neuen Geschichten, wie schaffen sie es, die Serie frisch und interessant zu halten, selbst für Veteranen des Genres?

Mr. Hosoi: Atelier Ryza 3 ist eine Fortsetzung, aber da wir wissen, dass einige Spieler gerne von hier aus starten würden, haben wir einen Film vorbereitet, der die Szenarien von Atelier Ryza und Atelier Ryza 2 zeigt. Ihr könnt ihn euch vom Titelbildschirm heraus ansehen, und wir hoffen, dass er euch gefällt, auch denen, die sich daran erinnern wollen.

Im Sinne der Frische der Serie haben wir ein „Schlüssel“-System vorbereitet. Der „Schlüssel“ ist auch im Titel enthalten, aber wir haben ihn zu einem Gegenstand gemacht, der in verschiedenen Szenen des Kampfes, der Synthese und der Erkundung verwendet werden kann, um das Spiel komfortabler zu machen und neue Erfahrungen zu bieten.

2. Atelier Ryza war seinerzeit ein großer Erfolg für die Serie. Es war das erfolgreichste Spiel der Serie und zusammen mit Atelier Ryza 2 hat sich die Secret-Serie bereits über 1,3 Millionen Mal verkauft. Was, abgesehen von Ryza selbst, hat Ihrer Meinung nach die Fans am meisten begeistert?

Mr. Hosoi: Die Secret-Reihe hat sich vielen Herausforderungen gestellt, unter anderem der Tatsache, dass Ryza in drei aufeinanderfolgenden Titeln die Hauptfigur war. Ich habe das Gefühl, dass viele Leute mit dem neuen Atelier-Erlebnis zufrieden sind, das die einzigartigen Merkmale der Atelier-Reihe aufweist, aber auch aktuelle Trends aufgreift.

3. Die Atelier-Reihe ist besonders einladend für neue Spieler. Mit unaufgeregtem Gameplay und intuitiven Mechaniken lassen sich immer wieder neue Fans gewinnen. Atelier gibt es nun schon seit über 25 Jahren. Es gibt viele Serien, die vor 25 Jahren begonnen haben, aber nur wenige haben bis heute überlebt. Was, glauben Sie, ist das Geheimnis der Serie und ihrer Langlebigkeit?

Mr. Hosoi: Ich denke, dass die Leute die Sicherheit mögen, dass die Atelier-Serie jedes Jahr erschienen ist und dass die Hauptfigur durch die Begegnung mit der Alchemie wächst und etwas erreicht. Das ein Merkmal der Serie ist.

Das Thema der Alchemie wurde in der gesamten Serie beibehalten, und obwohl neue Dinge eingeführt wurden, wurden die Merkmale der Atelier-Serie von Generation zu Generation weitergegeben. Ich glaube, der Grund dafür, dass wir so lange weitermachen konnten, liegt in der Unterstützung und dem Feedback, das wir von vielen Spielern erhalten haben.

4. Atelier Ryza 3 bietet wieder einige neue Mechaniken im Vergleich zu seinen Vorgängern. Zum Beispiel haben Sie die Synthese überarbeitet. Können Sie uns sagen, was eingefleischte Fans und Neueinsteiger hier erwarten können?

Mr. Hosoi: Die Überarbeitung des Systems ist etwas, woran wir während der gesamten Secret-Serie gearbeitet haben. Wir haben die Reaktionen und Meinungen der Spieler der vorherigen Spiele aufgegriffen und sie in einer besseren Form angepasst, was wir auch in diesem Titel tun. Darüber hinaus ermöglichen zwei neue Systeme, „Schlüssel“ und „Link Morph“, einen größeren Freiheitsgrad bei der Synthese. Wir haben auch die Möglichkeit geschaffen, „seltsame“ Gegenstände zu erschaffen, und wir hoffen, dass jeder das Spiel genießen wird.

5. Natürlich wiederholen sich viele Aspekte auch in den Spielen der Serie. Und die grobe Formel eines Atelier-Spiels ist schließlich kein Geheimnis. Wie ist die interne Situation? Brennt das Atelier-Team noch für neue Teile? Wie kommen neue, interessante Ideen zustande?

Mr. Hosoi: Da wir die Serie über einen langen Zeitraum hinweg fortführen, sehen wir ständig, wie sich die Trends, nach denen die Spieler suchen, verändern. Indem wir diese Trends verstehen und sie in die Interpretationen von Atelier und in unsere eigenen Überlegungen einbeziehen, sind wir ständig in Überlegungen darüber, wie wir das Atelier- und RPG-Erlebnis verbessern können.

6. Kollaborationen scheinen in der japanischen Spieleindustrie eine große Rolle zu spielen. Vor kurzem gab es neue Illustrationen für die Zusammenarbeit mit Azur Lane und Atelier Ryza. Wie kommt es zu solchen ungewöhnlichen Kooperationen, und was können wir für Atelier Ryza 3 erwarten?

Mr. Hosoi: Wir wurden von der anderen Seite angesprochen, und da wir Azur Lane ebenfalls lieben, haben wir beschlossen, es zu tun! Um diese Zusammenarbeit zu etwas Besonderem zu machen, haben wir einen neuen Charakter in Ryza 3, Kala, vor der Veröffentlichung von Ryza 3 auftreten lassen. Wir haben diesen neuen Ansatz gewählt, einen neuen Charakter im Voraus herauszubringen, in der Hoffnung, dass die Leute dadurch einen Eindruck von der Welt von Ryza bekommen und sich die Spieler von Azur Lane in Ryza und die Spieler von Ryza in Azur Lane verlieben.

7. Letztes Jahr hatten wir bereits die Gelegenheit, Sie zu Atelier Sophie 2 zu befragen. Damals kam die Frage nach Atelier Marie und den Abenteuern in Salburg auf. Nun gab es die Ankündigung des Remakes. Wir glauben, dass Sie damit einen Herzenswunsch vieler Fans erfüllt haben. Vielen Dank dafür! Es war sicher keine leichte Entscheidung, denn ein so altes Spiel neu aufzulegen, ist sicherlich kostspielig. Hinzu kommt, dass es zum ersten Mal lokalisiert werden muss. Können Sie uns einige Einblicke in den Entscheidungsprozess geben?

Mr. Hosoi: In den letzten Jahren haben wir festgestellt, dass die Zahl der Spieler, die sich für die Atelier-Reihe interessieren, stark zugenommen hat, und ich dachte, dass viele dieser Spieler den Namen von „Atelier Marie“, dem ersten Spiel der Atelier-Reihe, kannten, aber nicht wussten, worum es in dem Spiel ging. Wir wollten allen zeigen, dass „der Ursprung der Atelier-Reihe ein Spiel wie dieses war“, und deshalb haben wir beschlossen, dieses Spiel in den Mittelpunkt der Titel zum 25-jährigen Jubiläum der Atelier-Reihe zu stellen.

8. Wir wissen, dass Ihnen das Feedback der Fans sehr wichtig ist, das haben Sie immer wieder betont. Die Secret-Reihe besteht bereits aus Atelier Ryza und Atelier Ryza 2. Ich bin mir sicher, dass Sie eine Menge Nachrichten, Wünsche und Anfragen zu Atelier Ryza 3 erhalten. Was davon haben Sie in Atelier Ryza 3 umgesetzt?

Mr. Hosoi: Wir haben die Größe der Körbe, die während der Erkundung verwendet werden, aufgrund des Feedbacks, das wir erhalten haben, überarbeitet. Besonders dieses Mal, da wir ein offenes Feld verwenden und es möglich ist, schnell und einfach Gegenstände zu sammeln, während man sich bewegt, dachten wir, dass es zu einem Ausbruch von Beschwerden führen würde, dass die Körbe zu klein sind, wenn wir sie gleich lassen würden. Wir haben die Körbe von Anfang an viel größer gemacht, weil es auch Rückmeldungen aus dem Unternehmen gab. Man kann sie sogar noch größer machen, indem man den Fertigkeitsbaum benutzt, also denke ich, dass es im Laufe des Spiels noch komfortabler werden wird.

9. Mit Teil 3 neigt sich wohl auch die Geschichte von Ryza langsam dem Ende zu. Die Charaktere sind den Fans sehr ans Herz gewachsen. Können wir einen emotionalen Abschied erwarten oder halten Sie sich die Tür für weitere Abenteuer in der Zukunft offen?

Mr. Hosoi: Ryzas Geschichte kommt in Atelier Ryza 3 zu einem Finale. Es ist das Ergebnis ihres Wachstums und ihrer Entwicklung in den drei Titeln, und wir hoffen, dass Sie ihre Entscheidung miterleben werden.

