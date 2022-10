Das war… Kalenderwoche 39/2022

Das Ende von Google Stadia und der erfolgreiche Doppel-Kickstarter schrieben die größten Schlagzeilen der Woche. Auch eine spannende Neuankündigung gab es zu verzeichnen. Neben allen weiteren Videos der Woche haben wir zum Schluss noch fünf Reviews sowie die Oktober-Neuerscheinungen für euch. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Die Ziele waren hoch, nun ist aber schon wieder Schluss: Google Stadia ist am Ende. Im Januar 2023 wird der Dienst eingestellt. Immerhin erhalten die bisherigen Kundinnen und Kunden umfangreiche Rückerstattungen.

Der Doppel-Kickstarter zu Armed Fantasia und Penny Blood (PS5, Xbox Series, PC) ist erfolgreich zu Ende gegangen. Für den Schlussspurt zeigte man nochmals einige Konzept-Videos. Aus einem Interview ging zudem hervor, wie schwierig es ist, einen Publisher zu finden.

Immer noch heiß umstritten ist die Übernahme von Activision durch Xbox. Die Bedenken der Regulierungsbehörden sind noch nicht ausgeräumt. Zum Start in Asien von PlayStation Stars gab es ebenfalls eine Kontroverse, weil damit auch Vorteile beim Kundensupport verbunden sind.

Mit Wild Hearts (PS5, Xbox Series, PC) gab es in dieser Woche eine spannende Neuankündigung, denn es handelt sich um ein Hunting-Game von EA und Omega Force. Außerdem zeigte sich erstmals Souls of Chronos (PC), das Projekt orientiert sich an klassischen JRPGs. Viele neue Spiele sind ebenfalls erschienen. Besonders mit Spannung erwartet wurde sicher das Crossbell-Spiel The Legend of Heroes: Trails from Zero (PS4, Switch, PC) sowie Valkyrie Elysium (PS4, PS5), womit die Reihe in die Moderne geführt werden soll. Ebenso erhältlich ist inzwischen das entspannte Hokko Life (PS4, Switch, Xbox One, PC). Portierungen erschienen ebenfalls, nämlich Sword Art Online: Alicization Lycoris (Switch) (Link), Life is Strange: Arcadia Bay Collection (Switch) (Link) und Tunic (PS4, PS5, Switch) (Link).

Zur HBO-Umsetzung von The Last of Us konnten wir uns den ersten Trailer ansehen. Noch im Oktober verliert Sackboy: A Big Adventure seine PlayStation-Exklusivität und erscheint für PCs. Ein neues Pokémon machte aus Pokémon Karmesin und Purpur (Switch) Schlagzeilen, dieses stellte sich als Schligda heraus. Weitere Einblicke in die Geschichte gewährte uns Mario + Rabbids Sparks of Hope (Switch). Der Übersichtstrailer zu Romancing SaGa: Minstrel Song Remastered (PS4, PS5, Switch, PC, Mobil) liegt nun auf Englisch vor, während es bei A Plague Tale: Requiem (PS5, Switch, Xbox Series, PC) ebenfalls um die Geschichte ging.

Mit Saison 1 startet in diesen Tagen das Free-to-play-Spiel Deathverse: Let It Die (PS4, PS5, PC) durch. Horror im Doppelpack erwartet uns mit The Callisto Protocol (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) im Schwarzstahlgefängnis und mit Scorn (Xbox Series, PC) sogar eine Woche verfrüht. Noch im Winter prügelt sich das bunte Jitsu Squad (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series) auf Konsolen. Über drei neue Charaktere freuen sich Spieler von The King of Fighters XV (PS4, PS5, Xbox Series, PC) bereits in der nächsten Woche. Besonders sehenswert ist das neue Musikvideo von Ed Sheeran für alle Pokémon-Fans. Ganze sieben Jahre hat MetroidMike64 an Super Mario Bros. 5 gearbeitet. Umgesetzt in Super Mario Maker 2 (Switch) macht es einen sehr guten Eindruck.

Damit kommen wir noch zu den neuen Reviews von JPGAMES – ganze fünf an der Zahl. Gerade für Anfänger im Strategie-Genre ist The DioField Chronicle (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) (zum Testbericht) einen Blick wert. Besonders ragen die Lokalisation und die ambivalenten Charaktere hervor. Einen eher holprigen Walkürenritt legt Valkyrie Elysium (PS4, PS5) (zum Testbericht) hin. Das dynamische Kampfsystem hat einige Stolpersteine, die Story ist auch nicht mehr als Mittel zum Zweck.

Auch im Remake ist The Last of Us Part I (PS5) (zum Testbericht) absolut gelungen und ein Pflichttitel. Ein Meisterwerk ist und bleibt NieR:Automata The End of YoRHa Edition (Switch) (zum Testbericht). Technisch kann man die Switch-Umsetzung ebenfalls loben. In die dritte Runde ging die Karten-RPG-Reihe Voice of Cards: The Beasts of Burden (PS4, Switch, PC) (zum Testbericht). Wiederum kann man hier seinen Spaß über die eher kurze Spielzeit hinweg haben.

Die Neuerscheinungen im Oktober 2022 zeigen eines: Das Weihnachtsgeschäft ist nicht mehr fern! Entsprechend finden sich in unserer Liste so einige Highlights.