PlayStation Stars gerät in Kritik: „Belohnung“ führt zu priorisiertem Kundensupport

Der deutschsprachige PlayStation Blog schneidet das Statuslevel im Rahmen von PlayStation Stars heute nur vage an. Das Programm ist hierzulande noch nicht gestartet. Am 13. Oktober soll PlayStation Stars in Europa an den Start gehen, dann gibt es auch weitere Details.

In Asien ist PlayStation Stars bereits live, weshalb uns von dort weitere Details zu den Statusleveln erreichen. Vier Statuslevel gibt es, die eure erreichten Meilensteine im Treueprogramm widerspiegeln, wie im PlayStation Blog erklärt wird. Das hängt davon ab, wie viele seltene Trophäen ihr verdient und wie viele Vollversionen ihr im PlayStation Store kauft.

Im Gegenzug gibt es – je nach Level – verschiedene Vorteile, die der PlayStation Blog noch nicht näher ausführt. Aus Japan wissen wir aber, dass dazu auch ein priorisierter Kundensupport zählt. Automaton berichtet, worauf sich VGC bezieht. Demnach wird Level 4 mit einem verbesserten Kundensupport belohnt.

Bei der Kontaktaufnahme mit dem PlayStation-Kundenservice solle man demnach in der Chat-Reihenfolge bevorzugt behandelt werden. Was wie ein Vorteil anmutet, wird für andere PlayStation-Fans natürlich zum Nachteil. Eine Zweiklassengesellschaft beim Kundensupport, das kommt in den sozialen Medien nicht gut an.

Denn natürlich impliziert der „verbesserte Kundensupport“ für Level-4-Fans, dass der Kundensupport für Fans, die dieses Level nicht erreichen, schlechter ist. Nach dem Rollout in asiatischen Ländern geht PlayStation Stars am 5. Oktober in Nord- und Südamerika sowie am 13. Oktober in Europa an den Start.

Bildmaterial: Sony PlayStation