The Last of Us: Der erste richtige Trailer und Details zum Start in Deutschland

Gestern feierte Naughty Dog den „The Last of Us“-Day und wie kann man ihn aktuell besser feiern, als mit einer Vorschau auf die heiß erwartete HBO-Serie. Der Trailer, welchen Naughty Dog gestern veröffentlichte, erreichte allein bei Twitter über 12,4 Millionen Views bis jetzt. In nicht einmal 24 Stunden.

Einer der Gründe, warum das kontroverse Remake von The Last of Us Part I für Naughty Dog durchaus eine gute Idee war, auch wenn die Meinungen da bekanntlich auseinandergehen. Insbesondere beim Vollpreis.

Das verdeutlicht, welches Potenzial in der kommenden Serien-Adaption steckt. Naughty Dog und HBO wollen es abrufen. Die Fans sind mit dem ersten Trailer durchaus zufrieden, glaubt man den allermeisten Reaktionen in den sozialen Medien.

Auch Details zum Start in Deutschland gibt es inzwischen. Sky Deutschland hat sich The Last of Us gekrallt. „Sky Exclusive“ heißt das dann hierzulande. Auch bei WOW TV soll The Last of Us gestreamt werden können, wie Sky bestätigte.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: The Last of Us, HBO Max, Naughty Dog