Die Neuerscheinungen im Oktober 2022

Das ging schnell, oder? Gerade noch schrieben wir vom Sommerloch, jetzt befinden wir uns schon im Oktober und damit an der Schwelle zum Weihnachtsgeschäft. Dementsprechend hält der Oktober allerhand Gelegenheiten bereit, euer schwer verdientes Geld auf den Kopf zu hauen.

Der Oktober ist prall gefüllt, allen voran mit potenziellen Highlights wie Bayonetta 3 und Mario + Rabbids Sparks of Hope. Aber es gibt auch wieder viele interessante Indies, ein bisschen Merchandise, einige Portierungen und Neuauflagen sowie nachträgliche Handelsversionen.

Into the Breach bekommt zum Beispiel eine solche für Nintendo Switch spendiert. No Man’s Sky erscheint für Nintendo Switch und bekommt für Switch und PS5 eine Handelsversion. NieR: Automata erscheint auch für Nintendo Switch. Und Leseratten kommen mit dem Final Fantasy VII Romanschuber auf ihre Kosten.

Was sind eure Must-Haves im Oktober?

Unsere Auswahl:

Bildmaterial: Bayonetta 3, Nintendo, PlatinumGames